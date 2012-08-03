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CHP'den Bakan Yılmaz'a: TSK bünyesinde Balyoz soruşturması açıldı mı?

CHP'li Gürkut Acar, Milli Savunma Bakanı'na 'TSK bünyesinde Balyoz soruşturması açıldı mı' diye sordu

03 Ağustos 2012 17:00

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ’un tutuklanması ile sonuçlanan soruşturma ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde idari veya adli bir soruşturma ya da inceleme yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise gerekçesi nedir? Yapılmasını sağlayacak mısınız” diye sordu.

Bakan Yılmaz’ın yanıtlaması istenen sorular şöyle:

 

 -Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde idari veya adli bir soruşturma ya da inceleme yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise gerekçesi nedir? Yapılmasını sağlayacak mısınız?

 - Genelkurmay eski başkanlarından İlker Başbuğ’un tutuklanması ile sonuçlanan soruşturma ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde idari veya adli bir soruşturma ya da inceleme yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise gerekçesi nedir? Yapılmasını sağlayacak mısınız?

-Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’nda bulunduğu iddia edilen belgeler konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde idari veya adli bir soruşturma ya da inceleme yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise gerekçesi nedir? Yapılmasını sağlayacak mısınız?

- Söz konusu olaylarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı ya da Başbakanlık tarafından idari inceleme ya da soruşturma yapılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise gerekçesi nedir? İdarenin, alacağı önlemleri belirlemek amacıyla idari inceleme ve soruşturmaların yapılması gerekli görülmemekte midir?

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