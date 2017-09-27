CHP'den AYM'ye 'Berberoğlu' çağrısı: Kararınızın arkasında durun

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oluşturduğu Enis Berberoğlu Davasını İzleme Komisyonu, ikinci toplantısını yaptı. Komisyon üyesi Barış Yarkadaş, “Enis Berberoğlu tam 105 gündür cezaevinde haksız ve hukuksuzca tutuluyor” dedi. Yarkadaş, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağına ilişkin kararının arkasında durma çağrısı da yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu’nun tutukluluğu 105. gününe ulaştı. CHP’nin oluşturduğu komisyon, Berberoğlu’nun serbest bırakılmasını istedi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Berberoğlu Davasını İzleme Komisyonu değerlendirme toplantısının ikincisi İstanbul’da yapıldı. CHP milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Gökdağ ve Barış Yarkadaş ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Turan Aydoğan’dan oluşan komisyon hukuki süreci masaya yatırdı. Komisyonun hukukçu üyeleri, Berberoğlu’nun davayı takip eden avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerden edindikleri izlenimleri de değerlendirdi.

Toplantı sonrası twitter hesabından açıklama yapan Yarkadaş, “Milletvekilimiz, gazeteci ağabeyim Enis Berberoğlu tam 105 gündür cezaevinde. Berberoğlu Maltepe’de haksız ve hukuksuzca tutuluyor” dedi. Berberoğlu’na ilişkin suçlamaların hiçbirinin kanıtlanamadığına vurgu yapan Yarkadaş, “Anayasa Mahkemesi, milletvekillerinin tutuklu yargılanamayacağına ilişkin kararının arkasında dursun” çağrısını da yaptı. Dava sürecine ilişkin olarak, komisyonun hukukçu üyelerinin kamuoyuna kapsamlı bir değerlendirme yapacağını da anımsatan Yarkadaş, Berberoğlu’nun “Siz Yürürken, Ben Yatarken...” adlı kitabını bitirmeye yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Maltepe Cezaevi’ndeki Berberoğlu’nu CHP Milletvekilleri Atilla Sertel ile Musa Çam da ziyaret etti.