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CHP'den Aylin Nazlıaka'ya yeşil ışık

Nazlıaka, 'bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği' iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucu partiden ihraç edilmişti

04 Nisan 2018 14:35

CHP Parti Meclisi'nde Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin affı görüşülecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP PM, cuma günü saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

MYK raporunun yanı sıra CHP tüzüğü uyarınca il ve ilçe yönetim kurulu üye sayılarının artırılması talebinin görüşüleceği PM'de, "bağışlama" konuları de ele alınacak.

Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde ele alınacak talepler arasında 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka da bulunuyor.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.

 

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