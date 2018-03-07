CHP'den, Atatürk aleyhine işlenen suçlarda ceza artışını öngören kanun teklifi

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve hatırasına hakaret ve saldırılarda son zamanlarda çok ciddi artış olduğunu söyledi ve 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda cezai artımı öngören bir kanun değişikliği teklifi verdi. Kanun teklifinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına, manevi kişiliğine alenen hakaret eden veya söven kimse beş yıldan on yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

CHP’li Karadeniz’in , 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak değeridir. Barışın, dostluğun, kardeşliğin, insanlığın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günümüz dünyasında, fikirleri, yaşamı ve eserleri göstermektedir ki, Atatürk'ün değeri her gün daha çok artmakta ve daha iyi anlaşılmaktadır.

Türk Milleti’nin onurunu, haysiyetini koruyarak kaderinin nasıl değiştirileceğini, ülkenin nasıl çağdaş ve örnek cumhuriyet haline getirilebileceğini halkıyla tarih yazarak gösteren, mazlum milletlere de örnek olan Mustafa Kemal Atatürk’e ve devrimlerine çok şey borçluyuz.

Bugün, milletimizin sahip olduğu egemenliği eline alarak, kula kulluk esasına dayanan bir rejim peşinde olanlar ve işbirlikçileri hedeflerine ulaşmak için Türk Milleti’nin ortak değeri Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine, alenen hakaret etmekte, sövmekte, nefret cümleleri sarf etmekte, anısı olan eserlere saldırmaktadır. Türk Milleti bu hakaret ve saldırıları hiçbir zaman içine sindirememiş, milli ve manevi değeri olan Atatürk’e karşı haksızca yapılan saldırılara her zaman tepkisini açıkça göstermiştir.

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 1951 yılında Adnan Menderes Hükümeti döneminde çıkarılmıştır. Kanun, keyfi çıkarılmış bir kanun değildir. Gerekçeleri vardır ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde gerekçelerini şu sözlerle açıklamıştır:

“… Bu memleketin manevi cephesini yıpratmak isteyenler elbette vardır. Bir tecavüzü ile memleketi heyecana sevk edip bu heyecanı istismar etmek isteyenler bulunabilir. Bir gecede elli tane heykele hücum edebilmek ve ‘memlekette fevkalade hal vardır’ manzarasını uyandırmak ve memleketi baştanbaşa heyecana sevk etmek zor bir iş değildir. Bütün bunları vaktinde hesap etmek ve kanuni tedbirlerini almak mecburiyetindeyiz.”

Bundan böyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası, topluma malolmuş manevi şahsiyeti, alenen yapılan hakaret, söylenen küfür, tahkir ve tezyif içeren söz, yazı ve eylemlere karşı özel koruma altına alınmıştır.

Menderes Hükümeti döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına ve heykellerine saldırılması nedeniyle ve Türk Ceza Kanunu’ndaki yaptırımların bu eylemleri yeterince önlemediğinin anlaşılması üzerine 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirilerek yürürlüğe girmiştir.

Menderes Hükümeti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu kanun tasarısı Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına hakaret eden ve Türk toplumunun duygularına ve ortak değerine zarar verip kamuoyunda tepki toplayan eylemleri özel olarak cezalandırmayı amaçlarken, gerekçesinde şu düşüncelere yer verilmiştir:

“Milli mücadelenin kahramanı ve memleketin kurtarıcısı Atatürk, Cumhuriyetin ve inkılaplar rejiminin sembolü olması hesabıyla hatırasına, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara vaki olacak tecavüzler, bilvasıta Cumhuriyeti ve inkılaplar rejimine tevcih edilmiş bir mahiyet arz edeceğinden, bunlara karşı işlenen ve amme efkarında derin akisler yaratmakta olan suçların failleri hakkında mevzuatımız hususi hüküm ve müeyyideleri ihtiva etmemekte ve cumhuriyet savcılarının re’sen takibata girişmelerine müsait bulunmamaktadır. TCK m.480 ve 482’ye göre; faillere verilecek ceza, miktar ve mahiyet itibarıyla Atatürk’ün manevi varlığına tecavüz edenler hakkında vicdani ammeyi tatmin edecek yeterlilikte görülmediğinden, bu Tasarının hazırlanmasına lüzum hasıl olmuştur.”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve hatırasına yapılan hakaret ve saldırılarda son zamanlarda çok ciddi artış olmuştur. Atatürk’ün manevi şahsiyetine ve hatırasının korunmasını amaçlayan 5816 sayılı Kanun’da, günün değişen şartları doğrultusunda değişiklik yapılması gerekliliği doğmuştur. Atatürk’ün Türk Milleti’nin gönlündeki yeri inkar edilemez. Bu değere bağlı Türk Milleti’nin hislerine haksız saldırı ve hakarette bulunulmasını önlemek amacıyla 1951 yılında çıkarılan bu Kanun, Türk Milleti’nin vicdanının gözetilmesi için yeniden düzenlenmelidir.

Bu kanun teklifi; Türk Milleti’nin milli ve manevi ortak değeri Mustafa Kemal Atatürk’e karşı haksızca yapılan saldırılara karşı korunmasını amaçlayan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunundaki cezaların artırılmasını amaçlamaktadır.

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Madde 1 – 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına, manevi kişiliğine alenen hakaret eden veya söven kimse beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkrada yazılı suçlar, toplu olarak, genel veya kamuya açık mahallerde, kitle iletişim araçları veya internet üzerinden işlenirse hükmolunacak ceza yarı oranında artırılır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına yapılan resim, heykel, büst ve abideleri ya da adını taşıyan levha, tabela, tablo ve benzeri unsurları, Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye üç yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza iki katı artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca şikayete ihtiyaç olmaksızın soruşturma başlatılır.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret suçunun işlendiği iddiasıyla şikayeti üzerine Cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatılır.

Bu Kanunda yazılı suçları işleyenin memur ya da diğer kamu görevlisi olması halinde soruşturma izni alınmasını düzenleyen kanun ya da kanunların hükümlerine ihtiyaç olmaksızın soruşturma başlatıldı.