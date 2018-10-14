CHP'den Arda Turan açıklaması

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i sözle taciz ettikten sonra şarkıcının burnunu kıran futbolcu Arda Turan hakkında açıklama yaptı. Kaya, Turan için "Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Olta değil orta yap ki milli takıma katkı yap. Seni özel hayatın için değil, futbol hayatın için transfer ettiler" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısına katılmak üzere Zonguldak'a geldi. Kaya, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasıyla ilgili, açıklamalarda bulunarak, "Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun" dedi.

Kaya, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Olta değil orta yap ki milli takıma katkı yap. Seni özel hayatın için değil, futbol hayatın için transfer ettiler. Bizim çocuklarımıza örnek olacak bir hayatı göstermeleri gerekiyor” dedi.