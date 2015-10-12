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CHP'den, Ankara katliamı için kanun teklifi

Kanun teklifinde, "Saldırının gerçekleştiği 10 Ekim'de 'Anma Günü' düzenlenmesi amaçlanmıştır" denildi

12 Ekim 2015 19:30

CHP Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın, 10 Ekim'in terör saldırılarında yaşamını yitirenler için anma günü ilan edilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Cumartesi günü Ankara'da meydana gelen ve an az 97 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin olarak Özyalçın'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, "10 Ekim Cumartesi günü Ankara'da meydana gelen terör saldırısında emek, demokrasi ve barış için bir araya gelen çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği"ne işaret edildi. Gerekçede bir daha asla böyle olayların yaşanmaması için ilgililerin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiği vurgulandı.


Hürriyet'te yer alan habere göre, yaşam hakkı ile hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının, devletin görev ve sorumluluğunda olduğu vurgulanan gerekçede, "Türkiye'yi derin kedere boğan bu saldırı ve katliamların yaralarını sarmak için tam da Cumhuriyet tarihimizin en karanlık ve en ağır saldırısının gerçekleştiği 10 Ekim tarihinde toplumda ulusal yas ilanı ve yaşananları unutmamak/unutturmamak, hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı anmak adına tüm demokrasi, emek ve barış şehitlerimize şükran ifadesi olarak "Anma Günü" düzenlenmesi amaçlanmıştır" denildi.

Teklif, 10 Ekim'in Ankara'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler ile önceki yıllarda yaşamını terör saldırılarında yitirenler için "Emek, Demokrasi ve Barış Şehitleri'ni Anma Günü" adıyla ulusal yas günü olarak kabul edilmesini öngörüyor. Ayrıca teklifte, anma günü kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi, memurve diğer sendikal örgütler öncülüğünde, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla anma törenlerinin düzenlenmesi ile 10 Ekim gününün tüm sektörlerde çalışanlar için tatil kabul edilmesi de yer alıyor.

 

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