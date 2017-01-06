CHP'den anayasa görüşmeleri "TBMM TV'den canlı yayınlansın" talebi

CHP Grup Başkanvekilleri, TBMM dilekçe vererek “Anayasa Değişikliği Teklifi” görüşmelerinin TBMM TV’den canlı olarak yayınlanmasını istedi.

Dilekçede, “Anayasa Değişikliği Teklifinin görüşmelerinin 9 Ocak Pazartesi günü başlaması beklenmektedir. Anılan Kanun Teklifinin ülkemizin geleceğiyle ilgili son derece önemli düzenlemeler içerdiğine kuşku yoktur. Bu nedenle görüşmelerin her aşamasının halkımız tarafından izlenmesinin sağlanması gerekmektedir” denildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay ve Özgür Özel’in imzasının yer aldığı dilekçede, “TBMM ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu arasında imzalanan Protokol uyarınca, Anayasa Değişikliği Teklifinin TBMM Genel Kurulunda gerçekleşecek görüşmelerinin TBMM TV’den canlı olarak yayınlanmasının sağlanmasını arz ve talep ederiz” ifadeleri yer aldı.