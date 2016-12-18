CHP’den anayasa değişikliğine karşı 'seferberlik' kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün CHP Genel Merkezi'nde yapılan 7 saatlik basına kapalı toplantıda 'başkanlık' modeline karşı 'seferberlik' kararı çıktı. 35 kişinin söz aldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, değişikliğin Anayasa Komisyonu’ndan geçmemesi için "mücadele edin" çağrısında bulundu.

Tarihi bir mücadele vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun "Bu teklifi komisyon aşamasından başlayarak Türkiye'ye anlatacağız. Komisyon safhasında bilgi ve birikimimizle bu teklife karşı çıkacağız. Bu bir anayasa değişikliği değil, açık bir rejim değişikliğidir. Bu teklifte olan yetkileri kime verseniz diktatör oluyor. Bu rejimler üçüncü dünya ülkelerinde bile yıkıldı" dediği öğrenildi.

CHP komisyonda 'bloke' etmeye çalışacak

CHP, Anayasa değişikliğinin ilk aşaması olan Anayasa Komisyonu için sıkı bir hazırlık yapacak. Genel kurula inmeden komisyonda bloke edilmesi için elindeki tüm bilgi ve iç tüzük yetkileri sonuna kadar kullanacak. CHP, aynı anda sendikalardan Barolara kadar tüm STK’ların işbirliği ile Başkanlık modeline karşı bir seferberlik başlatacak. Toplumun her kesimini bunun basit bir rejim değişikliği olmadığı, diktatörlüğün yolunun açıldığı konusunda birebir kampanyalar yürütecek. Milletvekilleri seçim bölgelerini bu konuya ayırarak herkesi bilgilendirecek.

Bu süreçte MHP tabanı da gözden kaçırılmayacak. Alınan bilgiye göre, genel başkanın “MHP’nin bu teklife evet demesini anlayamıyorum. MHP tabanının bunu istemediğini, AKP tabanında da önemli bir kesimin buna karşı çıktığını biliyoruz. Tüm olanakları kullanmalarına karşın anketlerde hala yüzde 50’nin üzerinde görünmüyor” dediği öğrenildi.

CHP, hafta başında Anayasa ve hukukçu milletvekilleriyle toplanarak komisyona ön hazırlık yapacak.