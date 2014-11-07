CHP'den Alevi paketi: Kimliklerden din hanesi kaldırılsın, cemevlerine ibadethane statüsü verilsin

Hükümet, Alevi açılımı yapmaya hazırlanırken, CHP erken davranıp kendi Alevi paketini açıkladı. Pakette; nüfus cüzdanlarındaki 'din' hanesi kaldırılsın, cemevlerine ibadethane statüsü verilsin gibi birçok talep yer aldı.

Hükümetin Alevi açılımından önce CHP Alevi paketini açıkladı.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun açıkladığı CHP'nin "Alevi Paketi"nde, Aleviler için kutsal kabul edilen günlerin resmi bayram ilan edilmesinden, nüfus cüzdanlarındaki din hanesinin kaldırılmasına kadar pekçok önlem yer alıyor.

İşte CHP'nin Alevi Paketi;

* Nüfus cüzdanlarındaki "din" hanesi kaldırılsın

* Zorunlu din dersleri kaldırılsın

* Alevi inancında özel önem taşıyan Hızır Orucu için her yıl şubat ayının ikinci haftası perşembe günü tatil ilan edilsin.

* Alevilerin kutsal bayramı olan Gadir Hum Bayramı, Türkiye 'deki "resmi bayramlar" arasına dahil edilsin

* Mevzuatta yer alan "ibadethane", "ibadet yeri" ve "mabed" ifadeleri, "Cami, Mescid, Cemevi, Kilise, Havra ve Sinagolar" olarak şekilde yeniden düzenlensin

* Madımak Oteli müzeye dönüştürülsün

* Madımak olayının yaşandığı 2 Temmuz günü "sevgi ve hoşgörü günü" ilan edilsin.

CHP, TBMM'ye kanun teklifi verdi

CHP'nin hazırladığı "Alevi açılım paketi", TBMM'ye de yansıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu imzasıyla Meclis'e kanun teklifi sunuldu.

Davutoğlu hükümetin Alevi paketini açıklayacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu da yarın Hacıbektaş'a gidecek, hükümetin Alevi paketinin adımlarını açıklayacak. Davutoğlu daha önce yaptığı açıklamada, 8 Kasım'da (yarın) Hacı Bektaş Derneği’nin Hacıbektaş’ta düzenlediği Aşure gününe katılacağını söylemişti. Daha önceki hükümetlerin Alevi vatandaşların ihtiyaçları konusunda çalıştaylar yaptığını anlatan Davutoğlu, artık "adım atılacağını" da bildirmişti.