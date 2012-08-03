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CHP'den, AKP'ye: Şemdinli'de neler oluyor?

Hüseyin Aygün: Çatışma kadar süredir devam ediyor, köylerini terk etmek zorunda kalan köylüler nerede barınmaktadı

03 Ağustos 2012 23:01

 

- Hülya Karabağlı

Ankara
 
CHP, asker ve hükümet kanadından  resmi bir açaklama gelmemesi üzerine Şemdinli'de süren çatışmaları Meclis gündemine taşıdı.  Tunceli  Miletvekili Hüseyin Aygün,  İçişleri Bakanı  İdris Naim Şahin'e, "Silah olarak neler kullanılıyor?Çatışma kesintisiz mi sürmektedir" diye sordu. 
Aygün, soru önergesinde, boşaltılan köyleri, göç eden aileleri ve çatışmanın ne zaman başladığını sordu.  Çatışmaların  Şemdinli  İlçe Merkezi'ne 500 metre yaklaştığına ilişkin bilgilere dikkat çeken Aygün, " Patlama seslerinin Şemdinli merkezinden de duyulmaya başlandığı bilinmektedir. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ilçede köylerin boşaltıldığı ve halkın geceleri sokağa çıkamadığı bildiriliyor" dedi. 
 
Aygün'ün bakana yönelttiği sorular şöyle: 
 
-Şemdinli’deki çatışma ne kadar süredir devam etmektedir?
-Silah olarak neler kullanılıyor?
-Çatışma kesintisiz mi sürmektedir?
-Göç eden aileler olduğu doğru mudur?
-Boşaltılan köy veya mezra var mıdır? Var ise kaç tanedir?
-Köylülerin köylerini boşaltmasına yönelik yetkili makamlardan bir uyarı yapılmış mıdır? 
-Köylülerin köylerini terk etmemesi için yetkili makamların bir çalışması var mıdır?
-Köylerini terk etmek zorunda kalan köylüler nerede barınmaktadır? 
-Köylülerin mağduriyetini gidermeye yönelik çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
-Olaylardan hayatını kaybeden sivil halk var mıdır?
-Hükümet Şemdinli konusunda neden açıklama yapmamaktadır?
-Operasyona kaç güvenlik görevlisi katılmıştır?
-Bölgeye gitmeyi düşünüyor musunuz?
 

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