CHP’den AKP’ye şartlı destek

AKP geçici bütçe yerine hızlandırılmış bir takvimle 2016 bütçesinin görüşülmesi için muhalefetten destek istedi.

CHP, AKP’nin geçici bütçe yerine hızlandırılmış bir takvimle 2016 bütçesinin görüşülmesi teklifine Kesin Hesap Komisyonu kurulmasıyla “evet” diyeceğini bildirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP, AKP’nin teklifine yanıt verdi. CHP, AKP’ye verdiği yanıtta yapılacak bir maddelik İçtüzük değişikliği teklifi ile Kesin Hesap Komisyonu’nun kurulmasını ve başkanının da muhalefetten olmasını istedi. CHP, Kesin Hesap Komisyonunun kurulması için tek maddelik İçtüzük değişikliği teklifi yapılmasını önerdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’nin talebinin bir maddelik İçtüzük değişikliğini öngördüğünü, kurulacak Kesin Hesap Komisyonunun çoğunluğunun ve başkanının muhalefet milletvekillerinden olması gerektiğini söyledi.

“Kamu yararı ve şeffaflık dışında talebimiz yok” diyen Özel, Kesin Hesap Komisyonu kurulmasında kamu yararı olduğunu belirtti.