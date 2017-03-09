CHP'den AKP'ye mektup

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AKP’nin anayasa değişikliği konusunda kendilerine gönderdiği bilgilendirme setine ilişkin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya beraberindeki eklerle beraber bir mektup gönderdi.

Tezcan, mektupta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan'da referanduma gitmesi planlanan anayasa değişikliği için "Cumhurbaşkanı ve başbakan anlaşamazsa..." sözlerinin dil sürçmesi olduğunu belirtti.

Tezcan, mektubunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Halka yetki veriyoruz. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılır, parlamento seçimi de yapılır" sözlerini hatırlatarak gönderilen setin Erdoğan'a verilmesi gerektiğini belirtti.

Tezcan'ın mektubu şöyle:

Sayın Genel Başkanımıza gönderdiğiniz 07.03.2017 tarihli mektubunuzdan, Genel Başkanımızın Best FM radyo programındaki basit bir dil sürçmesi üzerinden polemik yürütme isteğinde olduğunuz anlaşılmaktadır.

Demokratik Cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldıracak bu teklifi savunacak ciddi referans eksikliğinin sizleri bu tip arayışlara yönelttiğini görüyoruz.

Sayın Genel Başkanımızın aynı radyo yayınının içinde “Bir başbakan kendi koltuğunu yok etmek için alanlara çıkıyorsa herhalde bundan daha farklı kullanabileceği bir dil yok.” ifadeleri; 16 Şubat 2017 tarihli NTV canlı yayınındaki “Başbakansız bir Türkiye olacak. Vatandaş soruyor mesela; niye başbakanlığı kaldırıyorlar bunlar?” sözleri; 7 Şubat ve 14 Şubat tarihli grup toplantılarında başbakanlığın kaldırılmasını eleştiren ifadeleri karşısında hala bir dil sürçmesinden medet umma çabası, olsa olsa çaresizliğin dışavurumudur.

Genel Başkanımız bu sözleri, Cumhurbaşkanı’nın partisinin Meclis’te çoğunluğu alamaması halinde, Cumhurbaşkanı ile çoğunluk partisi genel başkanı arasında çıkacak çatışmaya dikkat çekmek üzere söylemiştir. Dil sürçmesi ile “çoğunluk partisi genel başkanı” yerine “başbakan” ifadesi kullanılmıştır. Genel Başkanımız, bu teklifi ve Türkiye’nin başına hangi belaları açacağını en iyi bilen siyasetçilerdendir.

Teklif Anayasa Komisyonuna gelmeden önce hazırladığımız “35 Soru 35 Cevap” ve komisyondan geçtikten sonra hazırladığımız “30 Soru 30 Cevap” adlı broşürlerden milletvekillerinizin bir hayli yararlandığını biliyoruz. İmza sahibi birçok milletvekilinizin teklifi bu yayınlardan ve arkadaşlarımızın komisyonlarda, genel kurulda yaptığı konuşmalardan öğrendiğini de biliyoruz. Bu nedenle yararlanmaya devam etmeniz için ekte hazırladığımız dokümanlardan bir demet gönderiyorum.

Gönderdiğiniz set için teşekkür ederiz, ancak bizim bir ihtiyacımız yok. Set gönderme alışkanlığınız nedeniyle belki “Halka yetki veriyoruz. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılır, parlamento seçimi de yapılır.” diyen Sayın Cumhurbaşkanı’na göndermek için elinizde yeterli set kalmamıştır düşüncesiyle gönderdiğiniz seti de ekte iade ediyoruz.

Hayırlı bir gelecekte buluşmak ümidiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anayasada yer alan madde şöyle:

MADDE 7- (1) Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi en az yirmi milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkündür. Her bir milletvekili ancak bir aday için teklifte bulunabilir.

(2) En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Her bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte bulunabilir.

(3) Aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlıdır.

(4) Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen süre içinde, adayların isimleri, muvafakat belgeleri ve gerekli diğer belgelerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Yüksek Seçim Kuruluna başvurularak aday gösterilmiş olur. Başvurunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılması hâlinde, tüm bilgi ve belgeler, başvuru süresinin bitiminden itibaren yirmidört saat içinde Yüksek Seçim Kuruluna iletilir.

(5) Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni aday gösterilemez.