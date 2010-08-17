CHP'den AKP'ye destek geldi

T24- CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, parti olarak ''mali kural''ı ilke olarak desteklediklerini, bu konuda hükümetle ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını bildirdi.



Hamzaçebi, yaptığı yazılı açıklamada, IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasının 2008 yılının mayıs ayında sona ermesinden sonra hükümetin uzun süre IMF ile tekrar bir stand-by anlaşması yapacağı yönünde yarattığı beklenti ile piyasaları yönlendirdiğini öne sürdü.



IMF'nin Türkiye'nin oyalama taktiği nedeniyle böyle bir anlaşmanın yapılmayacağı yönündeki açıklamasından sonra hükümetin bu defa da ''mali kural'' düzenlemesine gidileceğini açıkladığını ifade eden Hamzaçebi, şunları kaydetti:



''2010-2012 dönemine ilişkin orta vadeli programda mali kuralın 2010'un ilk çeyreğinde yasalaştırılacağı ve 2011'den itibaren uygulanacağı belirtilmişti. Ancak ilan edilen takvime uyulmadı. Konuya ilişkin kanun tasarısı TBMM tatile girmeden önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Ancak genel kurulda görüşülmediğinden yasalaşmadı. CHP olarak çerçevesi ile uygulamanın izlenmesi ve denetimi konularındaki düzenlemelerini eksik bulmakla birlikte mali kuralı ilke olarak desteklediğimizi ifade etmiştik. Bugün de aynı görüşteyiz. Mali kuralı destekliyoruz. Mali kural dünyada 82 ülkede uygulanmaktadır. Türkiye'nin ekonomi ve maliye politikalarında öngörülebilirlik ve güvenilirlik sağlamaya yönelik düzenlemeye ihtiyacı vardır. Bunun adı mali kuraldır. Aksi takdirde yeniden sıcak paraya bağımlı bir ekonomik döneme geri dönmüş oluruz. Ekonomide bunun işaretlerini görüyoruz. Bu nedenle kamu yatırımlarını harcamalar dışında değerlendiren, uygulamanın izlenmesi ve denetimi konularında piyasalara güven veren bir yapıyı içeren mali kural çerçevesini CHP olarak destekliyoruz. Bu konuda hükümetle ortak çalışma yapmaya hazırız.''