CHP’den AKP’ye çağrı: Hollanda'yla bütün ilişkileri askıya al ama İsrail ve Rusya'daki gibi olmasın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'ya karşı “Haddini hesabını bildireceğiz” dediğini hatırlatarak AKP’ye “Bildir bekliyoruz. Bildir, ne yapacaksan arkasındayız. Hollanda'yla bütün ilişkileri askıya al. Ve bunu bütün dünyaya duyur. Ticari ilişkileri dondur. Hadi buyur. Ama İsrail'deki, Rusya'daki gibi olmasın" dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Akra Hotel'de düzenlenen toplantısına konuk olan Budak’ın Hollanda ile yaşanan diplomatik krize yönelik açıklaması şöyle:

“Bildir bekliyoruz. Bildir, ne yapacaksan arkasındayız. Hollanda'yla bütün ilişkileri askıya al. Ve bunu bütün dünyaya duyur. Ticari ilişkileri dondur. Hadi buyur. Ama İsrail'deki, Rusya'daki gibi olmasın. İyi, güzel gururumuzu okşuyorsun, yani bize yapılanlara net ve sert bir şekilde karşılık veriyorsun, bizim de koltuklarımız kabarıyor. Ama sonra utançtan yerin dibine geçesimiz geliyor. O yüzden dış politika milli meseledir, burada siyaset falan yapılmaz. Eğer haddini bildirecekseniz sonuna kadar arkanızdayız. Söyledik bunları, genel başkanımız da söyledi. Ve hala da ısrarla söylüyoruz. Yapılması gerekeni yapın, takipçisi olacağız. Yaptığınız açıklamalar, verdiğiniz notalar, efendim işte diplomatik ilişkilerin bir süre kesilmesi, ee büyükelçimiz duruyor orada. Hollanda büyükelçimiz duruyor, geri çekin. Niye geri çekmiyorsunuz. Bir şey söylüyorsanız da gereğini yerine getireceksiniz. Bu işin lamı cimi yok. Bu 80 milyonun onurudur. Onurumuzla da oynatmayız."