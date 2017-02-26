CHP'den "AKP'nin Ağır Tahribatı" raporu: 52 yılın toplam cari açığı 15 yılda 10'a katlandı

CHP, AKP’nin 15 yıllık iktidarının ekonomik sonuçları için "15 Yılın Faturası- AKP’nin Ağır Tahribatı" raporu hazırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak sorumluluğunda hazırlanan rapora göre 15 yılda 52 yılın toplam cari açığı 10’a katlandı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, son 7 yılda borcunu ödeyemeyen 852 bin kişi ceza aldı, hapse düştü. Tüketicinin banka borcu 70 kat yükseldi. Aileler, evlerine giren paranın yarısından fazlasını borca öderken, son 5 yılda milyonerlerin sayısı 32 binden 108 bine çıktı. Ekmek, su, elektrik, benzin, motorin, doğalgaz ve tüp fiyatları katlandı. CHP, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak sorumluluğunda "15 Yılın Faturası- AKP’nin Ağır Tahribatı" başlıklı rapor hazırladı. Raporda AKP’nin 15 yıllık iktidarında Türkiye’ye ekonomik olarak nereden nereye getirdiği ortaya kondu. Rapordan dikkat çekenler şöyle:

"Borcu 3’e katladılar"

Aralık 2002’de 242.7 milyar lira olan devlet borcu 2016 Aralık'ta 759.6 milyar liraya ulaşarak neredeyse 3'e katlandı.

"Özel sektör zorda"

AKP’nin sözde büyüyen ekonomisi, yoksuzlluğu ve işsizliği küçültmüyor, büyütüyor. Aralık 2002’de özel sektörün dış borcu 43 milyar dolardan Aralık 2016’da 293.7 milyar dolara ulaştı. 1988-2002 arası ortalama işsizlik yüzde 8 iken, 2016’da işsizlik oranı yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.

"Memleket süpermarket"

Aralık 2002’de 52 yılda verilen cari açık 43.7 milyar dolar iken AKP iktidarında verilen cari açık 526.3 milyar dolar oldu. Memleketi tüm rafları ithal mallarla dolu dev bir süpermarkete dönüştüren, 15 yılda 52 yılın toplam açığını 10’a katlayan politikalar kimin eseri? Aralık 2002’de 80 yıllık dış ticaret açığı 247 milyar dolar iken, 15 yıllık dış ticaret açığı 888.9 milyar dolara yükseldi.

"Borçlar ödenmedi"

Aralık 2002’de karşılıksız çek tutarı 2.2 milyar lira iken, Aralık 2016’da karşılıksız çek tutarı 27.7 milyar lira oldu. Yanlış politikalar nedeniyle son 7 yılda borcunu ödeyemeyen 852 bin kişi ceza aldı, hapse düştü. Aynı tarihlerde 0.8 milyar TL olan protestolu senet tutarı, 12.3 milyar TL oldu.

"Banka borcu 70 kat arttı"

Her aile evine giren paranın yarısından fazlasını borcunu ödemek için kullanıyor. Tüketicinin 2002’de 6.6 Milyar TL olan banka borcu, Aralık 2016’da yaklaşık 70 kat artarak 419.6 milyar TL’ye ulaştı. 15 yıl önce aile gelirinin borca oranı yüzde 4.7 iken, 15 yılın sonunda yüzde 57 oldu

"Ekmek 3.5 kat arttı"

Aralık 2002’de çiftçilerin 5.1 milyar TL olan banka borcu, Aralık 2016’da 14 kattan fazla artarak 73.4 milyar TL oldu. Aynı tarihlerde 1 kilogram ekmeğin fiyatı 1.03 TL iken, 3.5 kat artarak 3.89 TL’ye ulaştı.

"Yata var traktöre yok"

Lüks yatlardaki KDV’yi, ÖTV’yi sıfırladılar ancak çiftçinin mazotunu unuttular. Aralık 2002’de benzin 1.66 TL, motorin ise 1.30 TL idi. Aralık 2016’da benzin 5.44 TL, motorin ise 4.74 TL oldu.

Elektrik, su, tüp ve diğerleri: Aralık 2002’de 1 metreküp su 144 Kuruş, 1 kilovat elektrik 16 kuruştu. Aralık 2016’da bunlar sırasıyla 408 kuruş ve 42 kuruş oldu. Aynı tarihlerde 1 metreküp doğalgaz 39 kuruştan 110 kuruşa, 12 kilogramlık tüp 21.4 TL’den 64.5 TL’ye çıktı. 15 yılda devletin ödediği faiz 700 milyar TL, vatandaşın ödediği faiz ise 317 milyar TL oldu.

Kadına şiddet yüzde 1400 arttı

Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye, 113 ülke arasında 99. sıraya düştü. Basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 151. Sırada yer aldı. Son 5 yılda 600 bin çocuk suça sürüklendi. 550 bin çocuk mağdur oldu. Çocukların cinsel istismarı yüzde 434, kadına şiddet yüzde 1400, boşanmalar yüzde 38, fuhuş yüzde 790, tutuklu ve hükümle sayısı yüzde 231, uyuşturucu bağımlılığı yüzde 678 , adam öldürme yüzde 261, cinsel taciz yüzde 499 arttı.