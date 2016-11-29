CHP’den AKP’li Gül’e ‘güvenlik sorunu’ yanıtı

CHP Genel Sekreteri Kemal Okyay Sındır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir” sözlerini sarf eden AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül’e yanıt verdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Sındır “Ülkeyi getirdikleri durum ortadayken yavuz hırsız misali, ülkemizin kurucusu ve koruyucu CHP’nin genel başkanına akıllara zarar açıklamalarda bulunan AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül’ü esefle kınıyorum” dedi. Sındır’ın yazılı açıklaması şöyle:

Daha düne kadar bir başka partiden AKP’yi eleştiren dün dündür anlayışı ile bir gecede çark eden birisinin AKP yöneticisi sıfatı ile Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu hakkında mesnetsiz açıklamaları siyasi tarihimize kara bir mizah olarak geçecektir diyen Sındır; “Her gün gelen şehitlerin ve vatandaşımızı inim inim inleten ekonomik zorlukların sorumlusu kim? Ülkeyi saray ve sultanlık hevesleri ile götürdükleri mecra ortada. Dün Oslo’da terör örgütü ile pazarlık yapanlar kim? Habur’da çadır mahkemeleri ile teröristleri ağırlayanlar kim? Ülkemizi savaşın eşiğine getiren politikaların sahibi kim? Şimdi birisi çıkmış hem de AKP yöneticisi kimliği ile Kılıçdaroğlu ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir diye açıklama yapıyor. Durum ortadayken Sayın Gül, Türkiye'de milli güvenlik sorunu kim” diye sordu.

Açıklamasında Milli Güvenlik Kurulu’nun, 2004 yılı Ağustos ayında yaptığı toplantıda “Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken tedbirler”in yerine getirilmemesinden AKP iktidarının sorumlu olduğunu belirten CHP’li Sındır; “o gün işbaşında olanlar, MGK kararlarını yerine getirmeyerek devletin bekasını, milletin huzur ve güvenini tehlikeye atmışlardır. Tehlikenin haberini veren, FETÖ’nün tehditlerini gören, 15 Temmuz belasını önceden gördüğü halde MGK kararlarının gereğini yerine getiremeyenler 14 yıldır iktidarda olanlardır. Şimdi çıkıp da ulusal güvenlik sorunu için birilerini arıyorsanız, başka yerde değil içinizde arayacaksınız Sayın Gül. O gün gerekli tedbirleri alsaydınız, yıllarca aynı menzile gidiyoruz diyerek kol kola yürümeseydiniz, uyarılarımıza kulak verseydiniz 15 Temmuz olmazdı, Bu ülkede esas milli güvenlik sorunu haline gelen AKP iktidarının bizati kendisidir