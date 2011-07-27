CHP’den ‘Akkuyu’ için Meclis araştırması

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - CHP, Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santralle ilgili Meclis Araştırması istedi. Geçtiğimiz yasama döneminde attığı adımlardan bir sonuç alamayan CHP, önergesinde Almanya’nın da içinde bulunduğu gelişmiş ülkelerin nükleer santralleri kapatma kararı aldıklarına dikkat çekti. 8.9 şiddetiyle Japonya’da nükleer sızıntı kabusunu hatırlattı.





TBMM Başkanlığı’na, nükleer santral ve insan, çevre ve gıda güvenirliği konusunda Meclis araştırma önergesi veren Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Akkuyu’yu bekleyen tehlikeleri şöyle özetledi:







“Mersin Akkuyu’da kurulacak santral ile Türkiye de risklerin tam odağına yerleşmiştir. Kaza tehlikesi açısından önemli bir kaygı uyandıran, yaşanmış facialar ve son derece pahalı bir enerji türü olması nedeniyle gelişmiş ülkelerde artık kabul görmeyen (ki Almanya 2022 yılında kapatacağını açıklamıştır) nükleer santralin Mersin’de kurulması ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir.







Bölge halkı gelişmeleri endişe ile izlemeye devam ederken, TBMM’de daha önce birçok kez Meclis Araştırma Önergesi verilmesine rağmen bir Araştırma Komisyonu kurulamamıştır. Mersin’de yapılacak nükleer santralin, bu gelişmeler ışığında bir kez daha gözden geçirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi hem bölge insanına hem de tüm Türkiye adına daha doğru bir adım olacaktır.





Türkiye’nin turizm bölgesi olan, koy ve sahillerinin güzelliğinin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Mersin’in geleceğini tehdit eden bu girişimin başta insan olmak üzere gıda ve hayvan sağlığına etkileri araştırılmalıdır”.