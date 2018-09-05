CHP'den af yorumu: Kader mahkûmları bahane, amaç 17-25 Aralık

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bugün yeşil ışık yaktığı affa ilişkin "Kader mahkûmları işin bahanesi, amaç 7-25 Aralık dosyalarını bir daha açılmamak üzere kapatmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Meclis’te basın toplantısı düzenlendi. Ekonomide yaşananlar nedeniyle hükümeti eleştiren Hamzaçebi, şunları söyledi:

“Şu ana kadar krize karşı alınan etkili önlemler nelerdir derseniz, birisi dün yayımlanan tebliğ, diğeri de indirimli konut kampanyası. Dolar almış başını gidiyor, Türk lirası yerlerde sürünüyor kimse geleceğini görmüyor, satıcılar, yatırımcılar, tüketiciler, hiç kimse bir ay sonra hangi malı hangi fiyata alacağını, hangi fiyattan yatırım yapacağını bilmiyor. Tasarrufun değerinin ne olacağını kimse bilmiyor.”

"İnşaat sektörüne bel bağladılar"

Hükümetin ekonomik krize karşı ciddi bir önlem almadığını belirten Hamzaçebi, şöyle dedi: “Uygulamaya konulan önlem indirimli konut kampanyası. Tarihi bir fırsat gibi sunuluyor. Türkiye’nin inşaat sektörüyle bir çıkış olmadığı halde, kriz ortamında dahi inşaat sektörüne bel bağlayan bir anlayış. İkinci düzenlemede ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilerek en az yüzde 80’inin Türk lirasına çevrilmesini zorunlu tutulmasına ilişkin düzenleme. Bunlarla bir krizin yönetilmesi asla mümkün değildir. Bunlarla kriz aşılmaz. Merkez Bankasının elini kolunu bağlamışsınız ve ona ‘çık ringde dövüş’ diyorsunuz. Eli kolu bağlı bir boksör ringde dövüşemez.”

Bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan dönüşü af önerisi ile ilgili olarak, ‘orada devlete karşı işlenen suçlarda ancak devlet af eder’ ifadesini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna Hamzaçebi şöyle cevap verdi:

"Kader mahkumları işin bahanesi"

“Affın amacı nedir arkadaşlar biliyor musunuz. Ola ki ileri de tekrar açılabilir, sorgulanabilir, soruşturabilir endişesiyle 17-25 Aralık dosyalarını bir daha açılmamak üzere kapatmaktır. Kimse kimseyi aldatmasın. Niyet budur. Kader mahkumları işin bahanesidir.”

"CHP, yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanacak"

CHP’nin yerel seçimlerle ilgili stratejisini belirlemek için bu cuma günü Merkez Yönetim Kurulu’nun toplanacağını söyleyen Hamzaçebi, şu bilgileri verdi:

“Sonrasında önümüzde ki hafta içerisinde bir parti meclis toplantısı gerçekleştireceğiz. Burada ilkeler belirlenecek. CHP’nin hangi yolu izleyeceği tartılaşacak ve onlar ortaya çıkacaktır. İstanbul olsun Ankara olsun iddialı olduğumuz illerde seçimi hangi adayla alacaksak aday odur. Görüşüm gayet net. Hangi adayla alacaksak adayımız odur. Bu konuda parti olarak bir iddia ortaya koyuyoruz. Kimse bizi genel seçim sonuçlarıyla meşgul ederek bizim zaman kaybedeceğimizi düşünmesin. O geride kaldı, onun değerlendirmesini yaptık. Şimdi önümüzde yerel seçim var. Yerel seçime CHP çok güçlü bir şekilde hazırlanacaktır. Adaylar tabanda birleşmeyi sağlayacak olan adaylar olacaktır. Adayların isimleri zamanı geldiğinde partimiz tarafından açıklanacak.” (DHA)