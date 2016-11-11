CHP'den Adıyaman Valisi’ne 'taciz' yanıtı: 76 çocuğun hesabını verin!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adıyaman'da 30 değil, 76 çocuğun tacize uğradığı bilgisine ulaştıklarını belirtti. CHP'li vekil, 76 çocuğu taciz etmekle suçlanan müstahdemin korunduğunu, sorumluların ise gerçeği kamuoyundan gizlediğini savundu.

Cumhuriyet'in haberine göre; Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in yaptığı açıklamaya cevap veren Yarkadaş, "Vali, tacizden tutuklanan müstahdem ile diğer görevlileri kimin ve neden koruduğunu da açıklamalıdır'' dedi.

Yeni bilgiler

Yarkadaş, Adıyaman'ın Gerger İlçesi'ndeki tacize ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Yarkadaş, "Adıyaman Valisi Abdullah Erin, bizim kamuoyunu bilgilendirmemiz üzerine, açıklama yapmak zorunda kaldı. O halde, bir açıklama daha yapsın ve sorularımıza net cevaplar versin'' çağrısında bulundu.

Yarkadaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tacizle suçlanan müstahdem M. S. G, birkaç ay önce, o dönem görev yaptığı Adıyaman 1 Aralık Orta Okulu'ndaki bir taciz şikayetinden dolayı soruşturmaya uğruyor. Müstahdem M.S.G, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Gerger İmam Hatip Lisesi'nde görevlendiriliyor. Tacize uğrayan çocukların yakınlarının bize verdiği bilgiye göre, nasıl oluyorsa, MSG, bir ya da iki ay sonra tekrar 1 Aralık Orta Okulu'ndaki görevine dönüyor.''

"Kim koruyor?"

MSG'nin çok kısa bir süre içinde Gerger'deki eski görevine dönmesinin ''ilgi çekici'' olduğunu belirten Yarkadaş, "MSG'yi kim neden koruyor? Nasıl oluyor da eski görev yerine hiçbir şey olmamış gibi dönebiliyor?'' diye sordu.

Yarkadaş, MSG'nin, eski görev yerine dönmesinin ardından, yine bir şikayet sonucu görev yerinin değiştirildiğini, bu kez ise 15 Temmuz Şehitleri Lisesi'ne gönderildiğini belirtti. Yarkadaş, "MSG tacize burada da devam edince, şikayet üzerine tekrar Gerger İmam Hatip Lisesi'ne gönderiliyor'' dedi. MSG'nin son bir yıl içinde görev yerinin üç kez değiştiğini belirten Yarkadaş, "Bunca somut kanıta rağmen, kimse MSG'nin görevine son veremiyor'' ifadesini kullandı.

"Tacize uğrayan çocuk sayısı 76!"

MSG'nin 30 değil 76 erkek çocuğuna tacizle suçlandığını ve tutuklandığını belirten Yarkadaş, "MSG'yi, Gerger eski Kaymakamı mı korudu? Koruma ve tacizi gizlemelerindeki sebep, eski kaymakamın eşinin de İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapması mıdır?'' dedi.

"Tarikat ilişkisi mi?"

Yarkadaş, ''Acaba bu dayanışmanın sebebi, MSG'nin bağlı bulunduğu tarikattan mı kaynaklanıyor? MSG'nin Facebook safyasında, bağlı bulunduğu tarikata ait görseller var. Koruma zırhı tarikikattan mı sağlanıyor?'' diye sordu.

"Sır değilmiş"

Tacizle suçlanan MSG'nin yaptıklarının üstünün ısrarla örtüldüğünü belirten Yarkadaş, "Gerger'de devlet yöneticileri bu tacizi biliyormuş... Kaymakamlık görevlilerinin bazılarının bu tacizin üstünü örtmek için gayret sarf ettiği de biliniyormuş'' ifadesini kullandı.

"Çocukların hesabını verin"

Müstahdem MSG'nin, okuldaki görevine yeniden döndükten sonra tacize devam ettiğini ve mağdur öğrenci sayısının hızla arttığına dikkat çeken Yarkadaş, "Vali Abdullah Erin, bize verdiği cevapta gerekenin yapıldığını söylüyor. Ne yapmışlar? Çocukları nasıl korumuşlar? Mağdur olan öğrencilere ve ailelerine psikolojik destek mi sağlamışlar? Bunların hiç biri yapılmamış. 76 çocuğun hesabını verin'' diye konuştu.

"Tek bildikleri yasak getirmek"

Valilik, emniyet ve savcılığın, kendisinin tacizi kamuoyuna açıklamasının ardından harekete geçtiğini ve açıklamasını yayınlayan sitelere hızla ''erişim yasağı'' kararı aldırttığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Vali Erin, gereken yapıldı derken, sanırım sitelere yönelik yayın yasağından bahsediyor. Evet, benim açıklamamın ardından, haberlere jet hızıyla yayın yasağı kararı aldırttılar. Valinin ve devlet yöneticilerinin gerekenin yapılmasından anladıkları bu... Şimdi Vali Erin, kamuoyuna ne yaptıklarını anlatmak zorunda.''

İfadeler alınmaya başlamış

Gerger ve çevresinde 30 değil, 76 çocuğun tacize uğradığından şüphelenildiğini belirten Yarkadaş, "Savcılık, son bir aydır, tam 76 çocuğun ifadesine başvurmuş. Çocuklar savcılığa getirilmiş, ifadeleri alınmış'' dedi.

Savcılığın ifade alma işlemi sırasında psikolog desteği alıp almadığı bilgisine ulaşamadıklarını belirten Yarkadaş, "Edindiğimiz tek bilgi, bu çocukların gece geç saatlerde savcılığa getirildikleri... Savcılık, çocuklara gece çok sayıda tost yaptırmış'' ifadesini kullandı.

Gerger'de bu konuyu yazmak isteyen yerel gazetecilere yönelik çok ağır bir baskının olduğunu da belirten Yarkadaş, "Vali Erin, bize cevap yetiştirmeye çalışacağına, yerel Gazeteci Özgür Boğatekin'in evine hukuksuz bir şekilde baskın yapan ve haberi siteden zorla sildirten polisler hakkında soruşturma başlatsın'' dedi.

Gazeteci Boğatekin'in müstahdem MSG'nin tacizden tutuklandığı bilgisini paylaştığı için evinin baskına uğradığını da belirten Yarkadaş, "Tacizi önlemek yerine, tacizciyi koruyor, müstahdemin tutuklandığıı yazan gazetecinin evini bastırıyorlar'' diye konuştu.

CHP Gerger İlçe Başkanı Abdurrahman Acar'ın da baskıya maruz kaldığını belirten Yarkadaş, "Gerger halkı da gazetecileri de sahipsiz değildir. Vali Erin, kimseyi sahipsiz sanmasın...'' dedi.

"Takip ediyoruz"

Tacizde ihmali bulunduğu için görev yerleri değiştirilen üç kamu görevlisinin akıbetinin açıklanması gerektiğini de belirten Yarkadaş, "Konuyu yakından takip ediyoruz. 76 çocuğu taciz eden ve koruyanların peşini bırakmayacağız'' ifadesini kullandı.