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CHP'den aday gösterilmeyen Koray Çalışkan: Karara saygı duymak gerekir

"Önemli olan benim adaylığım değil CHP’dir..."

20 Eylül 2015 17:20

1 Kasım'da yapılacak seçimde CHP'den aday olmak için Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden istifa eden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’ye sunduğu listede yer alan ancak PM’den geçemeyen akademisyen Koray Çalışkan, aday gösterilmemesine ilişkin olarak, "Bu karara da saygı duymak gerekir. Önemli olan benim adaylığım değil CHP’dir" dedi.

Akademisyen Çalışkan, “Öncelikle 2 tür adaylığı birbirine karıştırmamak gerek. Ön seçimden çıkmış olsaydım gerçekten üzülürdüm. Ama ben Genel Başkanın onayıyla aday oldum. Önemli olan parti meclisine verilen listedir ama ben orada yoktum. Nasıl baştan aday gösterilmemesine saygı duyuyorsak bu karara da saygı duymak gerekir. Önemli olan benim adaylığım değil CHP’dir" ifadelerini kullandı.

Çalışkan şöyle devam etti:

"İhsan Özkes’in ve Murat Özçelik’in aday gösterilmemesi doğru bir karar. Özkes’in yaptıkları dedikleri kabul edilebilir değiş. Özçelik diplomatik sakinlikle sorunları çözemezken öfkesini kontrol edemezken parti dış politikasıyla ilgili orada bulunması doğru değildi.”

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