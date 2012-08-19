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CHP'den açıklama: Aygün'ün sözleri CHP'yi bağlamaz

CHP'li Keskin, Hüseyin Aygün'ün yapmış olduğu açıklamaların CHP'nin hükmi şahsiyetini bağlamadığını söyledi

19 Ağustos 2012 21:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Hüseyin Aygün'ün serbest kaldıktan sonraki sözleriyle ilgili olarak, ''Aygün'ün yapmış olduğu açıklamalar CHP'nin hükmi şahsiyetini bağlamaz'' diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, CHP Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde, CHP'nin şiddet ve terör konusundaki anlayışının berrak olduğunu savundu.

Parti olarak barış içerisinde yaşamayı sağlayacak bir siyasi çerçevenin hayata geçmesini öngördüklerini belirten Keskin, ''Hüseyin Aygün'ün yapmış olduğu açıklamalar CHP'nin hükmi şahsiyetini bağlamaz. Kaldı ki, yapılmış olan açıklamaların bir kısmı insani boyutta açıklamalardır. 48 saat gözetim altında kalmanın getirdiği moral bozukluğunun, moral çöküntüsünün ortaya çıkardığı değerlendirmelerdir. Birtakım şeyler de söylenmediği halde söylenmiş gibi basına yansıtılmıştır ve bu konuda siyasal iktidara yakın olan basın kuruluşları maalesef iktidarın müfreze kolu gibi yayın yaparak CHP'yi köşeye sıkıştırmaya çalışmaktadır'' diye konuştu.

CHP'nin PKK konusundaki çözümünün adresinin TBMM olduğunu ifade eden Keskin, şunları söyledi:

''Biz başkaları gibi çözümü Oslo'da aramıyoruz. Başkaları gibi terör örgütünün mensupları ile görüşerek Türkiye'nin temel sorununa çözüm üretme anlayışı içerisinde değiliz. Bizi terörle özdeşleştirmeye çalışan muhalefet partisi ve iktidar partisi maalesef TBMM'ye gelmeyerek, bu konunun TBMM zemininde çözülmesi için gerekli girişimleri atıl bırakmıştır. Biz hala, bütün siyasi partilerin bu konuda ortak bir tavır geliştirerek, konunun Türkiye'nin gündeminden düşmesine sağlayacak gerekli çözümleri üreteceği inancı içerisindeyiz.''

Keskin, yıllardır bu konunun parlamentoda çözülmesini istediklerini, herkesin kültürel haklarını kullanmasını sağlayacak gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını savunduklarını anlattı.

Keskin, CHP'nin PKK ile en küçük organik ilişkisinin olmadığını vurguladı.

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