CHP'den AB'nin 7 yıllık bütçesinde Türkiye'nin yer almamasına tepki

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, Avrupa Birliği’nin (AB) 2021-2027 yıllarını içeren 7 yıllık bütçesinde Türkiye’nin yer almaması kararına tepki gösterdi.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu CHP üyeleri Selina Doğan, Onursal Adıgüzel, Nurettin Demir, Niyazi Nefi Kara, Sibel Özdemir, Özkan Yalım tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Türkiye ile ‘köprüleri atmak’ anlamına gelen bu kararı tasvip edilmediği belirtilerek, diyalog çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile diyalogu koparma anlamına geldiğine dikkat çekilen kararına ilişkin TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu CHP üyelerinin yazılı açıklaması şöyle:

Avrupa Birliği’nin (AB) 2021-2027 yıllarını içeren 7 yıllık bütçesinde Türkiye yer almamıştır.

Bu karar, AB'nin Türkiye’ye karşı gösterdiği en net tavırlardan biri olmuştur. AB, Türkiye’nin üyeliğini istemediğini bu kararla ifade etmiştir. AB’nin Türkiye ile ‘köprüleri atmak’ anlamına gelen bu kararını tasvip etmiyoruz. Diyalog çağrımızı yineliyoruz.

Parti olarak hem AB’ye hem hükümete yaptığımız çağrıların karşılık bulmaması ülkemiz açısından istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Türkiye’nin onlarca yıllık AB birikimi heba olmaktadır.

Gelinen nokta üzücü olmakla birlikte bizim açımızdan şaşırtıcı değil. Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’deki Anayasa değişikliğinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerin askıya alınması yönündeki kararına karşın Türkiye’nin AB değerlerine ters bir düzenlemede ısrar etmesi kaçınılmaz olarak bu sonucu doğurmuştur.

AB’nin bu kararın ardından Türkiye, başta yargı bağımsızlığı ve demokratik kurumların güçlendirilmesi için düzenlemeler yapmak zorundadır.

Mevcut durum sürdürülebilir değildir. Türkiye bir an önce demokratikleşme yolunda adımlar atmalı ve yeniden AB değerlerine dönüş sağlamalıdır.