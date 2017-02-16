CHP’den AA 2016 yıllığına tepki: Terörle mücadelede şehit olanlar neden yok?

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Türkiye’nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı’nın (AA) geçtiğimiz yılın önemli olayları ve haberlerinin toplandığı ve milletvekillerine dağıtılan 2016 yıllığını Meclis gündemine taşıdı. Yıllıkta milli bayramların yok sayıldığını, II. Abdülhamid'in 174. doğum yılının hatırlanmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk'ün 78. ölüm yılının anılmadığına dikkat çeken Ekici, “Yıllıkta 15 Temmuz şehitlerine hak ettikleri değer verilmesine rağmen, 2016 yılında PKK, IŞİD ve diğer terör örgütleriyle, illegal çetelerle, suç odaklarıyla mücadele eden güvenlik görevlilerimize yer verilmemiştir” dedi.

CHP’li Ekici, Anadolu Ajansı'nın 2016 yıllığını Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önerge ve gerekçesi şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı geçtiğimiz yıl yaşadığımız önemli olayların haberlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı 28x28 cm ölçülerindeki, 342 sayfalık 2016 yıllığını geçtiğimiz haftalarda milletvekillerine dağıtmıştır.

İktidarın ayrımcı politikalarına paralel bir şekilde hazırlandığı ortada olan söz konusu kitapta iktidar partisi ve mensupları kendilerine geniş bir yer bulurken muhalefet hiçe indirgenmiş, 15 Temmuz şehitlerine hak ettikleri değer verilirken terör şehitlerine aynı değer verilmemiş, milli bayramlarımız ise yok sayılmıştır.

Konuya ilişkin olarak;

. Anadolu Ajansı’nın 2016 yıllığından kaç adet bastırılmıştır? Söz konusu yıllığın maliyeti nedir?

. Anadolu Ajansı’nın 2016 yıllığında da yer alan haberlerin ve fotoğrafların seçiminde hangi kriterler kullanılmıştır?

. 2016 yıllığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın tek satırla dahi olsa yer almamasının, milli bayramlarımızın yok sayılmasının gerekçesi nedir?

. İktidar tarafından sözde gerekçelerle kutlamaları iptal edilmesine rağmen, 2016 yılında, milli bayramlarımızda, cumhuriyetine, tarihine, ülkesinin kurtuluş ve kuruluş destanına sahip çıkan yüzbinlerin yaptığı kutlama yürüyüşlerinin haberine ya da fotoğrafına söz konusu yıllıkta yer verilmemesinin nedeni nedir?

. Yıllıkta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78 inci yıldönümüne yer verilmemesinin, 10 Kasım’da Anıtkabir’e akın eden yüzbinlerin önemli haberler arasında görülmemesinin sorumlusu kimdir? Bu yok sayış hangi gerekçeyle yapılmıştır?

. Hain darbe girişimi sonrasında 7 Ağustos’ta, devlet ricalinin ve 3 siyasi partinin katılımıyla Demokrasi ve Şehitler Mitingi gerçekleştirilmiştir. Farklılıkların bir kenara bırakılması ve demokrasi arzusunun birleştirici gücünün hâkim olması nedeniyle söz konusu miting Yenikapı Ruhu olarak anılmaktadır. Hal böyleyken, Anadolu Ajansı’nın 2016 yıllığının demokrasi mitingiyle ilgili bölümünde muhalefet liderlerine yer vermemesi Yenikapı ruhu ile bağdaşmakta mıdır?

. Söz konusu yıllıkta, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da mermilere ve bombalara rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun açık tutulması ve çalıştırılması ile ilgili haberde, sadece iktidar partisi milletvekillerinin bulunduğu görselin seçilmesinin gerekçesi nedir?

. Anadolu Ajansı’nın 2016 yıllığında 15 Temmuz şehitlerine hakettikleri değer verilerek, yıllığın 198-201 inci sayfalarında “Vatan Size Minnettar” başlığı altında şehitlerimizin isimleri ve bilgileri paylaşılmıştır. Ancak aynı minnet duygusu ve aynı özen terör şehitlerimiz için gösterilmemiştir. 2016 yılında PKK, IŞİD ve diğer terör örgütleriyle, illegal çetelerle, suç odaklarıyla mücadele eden güvenlik görevlilerimiz yer almamıştır.