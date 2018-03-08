CHP'den 8 Mart'ın resmi tatil olması için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair teklifi gerekçesiyle birlikte TBMM Başkanlığı’na sunan Engin, 8 Mart’ın tarihini hatırlattı.

"8 Mart tarihinin resmî tatil olması, kadınlarımızın kendilerine zaman ayırabilmelerini ve sevdikleriyle bir araya gelebilmelerini, yapılan etkinliklere katılabilmelerini ve birey olarak varlıklarının önemini daha güçlü bir şekilde hissetmelerini sağlayacaktır” diyen Engin, kadın emeğinin önemine yönelik farkındalığın da bu sayede artacağını kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili tarafından TBMM’ye sunulan değişiklik teklifi şöyle:

2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 17/03/1981 tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (C) ve (D) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü genel tatil günleridir.”

(C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

(D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü, 8 Mart günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.