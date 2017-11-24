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CHP'den 24 Kasım kamu spotuna tepki: Atatürk ülkemizin çimentosudur, korkmayın!

"Bu yaptığınızın NATO’nun tavrından farkı ne?"

24 Kasım 2017 10:05

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan kamu spotunda  Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmemesine tepki gösterdi. Yarkadaş, "Atatürk’ten korkmayın… Atatürk ülkemizin çimentosudur” dedi.

Sözcü'de yer alan haberine göre, MEB’in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında televizyonlarda yayınlanmak üzere çekilen kamu spotunda sanat, spor, medya ve iş dünyasından ünlü isimler rol aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında Atatürk’ü yok saydığını belirtti. Yarkadaş, AKP’lilere “Atatürk’ten korkmayın… Atatürk ülkemizin çimentosudur” diye seslenince, genel kurul sert tartışmalara sahne oldu.

"NATO’da yapılandan ne farkı var"

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘Torba Yasa’nın 114. maddesi üzerine söz alan Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin yayınladığı genelge ile yayınladığı kamu spotunda Başöğretmen Atatürk’e yer vermediğini belirtip AKP sıralarına dönerek, “Bu yaptığınızın NATO’nun tavrından farkı ne?” diye sordu.

Bunun üzerine tansiyon yükseldi.

AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, Yarkadaş’ın sözlerini “Çirkinlik” olarak niteledi.

CHP’li Yarkadaş ise “Ortada bir çirkinlik varsa; bu çirkinlik, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yok saymak, onu hafızalardan silmeye çalışmaktır. Aynı yanlış Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı kamu spotunda da devam ediyor. Bugün yayınlanmaya başlanan kamu spotunda Mustafa Kemal Atatürk’ün yani Başöğretmenimizin bir saniye görüntüsü dahi yer almıyor. Allah aşkına söyler misiniz, bunun NATO’da Atatürk’e yönelik yapılan saldırıdan ne farkı var?” cevabını verdi.

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