CHP'den '15 vekil transferi' teklifini Akşener yapmış

İyi Parti Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican, seçimlerden CHP'den istifa ederek partisine geçen 15 vekil kararını partisinin genel başkanı Meral Akşener'in ortaya attığını söyledi.

24 Haziran'dan seçimlerinde İyi Parti'nin seçime sokulmayacağı iddiaları üzerine CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye geçti ve partinin Meclis'te grup kurmasını sağlamıştı. Seçimlerden sonra ise vekiller, kendi partilerine geri dönmüştü. Partide grubu olduğu için seçimlere girebilen İyi Parti'ye yapılan bu transfer, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP tarafından sıkça eleştirilmişti.

Andican, şunları söyledi:

"YSK'nın bu şekilde bir şey yapabileceğini biz tartıştık. Bazı arkadaşlar YSK böyle bir karar alırsa mahkemeye gidebileceklerini gündeme getirdiler. Siz o dönemde mahkemeye gittiğinizde mahkeme ne zaman sonuçlanacak. Bu arada seçim geçmiş olacak anlamsız bir durum söz konusu. Biz bir kongre daha yapmak zorunda kaldık. YSK o naktadan itibaren o kongreden itibaren başlatmak istiyor. YSK'nın bu konuda bizi engelleyeceğinin yavaş yavaş ortaya çıkması sonucu hatırlarsınız YSK cuma günü toplanacaktı. Cuma günü YSK'da bir üye hasta, kalanı eşit. 5'i katılma yönünde, 5'i de katılmama yönünde oy veriyor. Bir üye hasta olduğu için oylama pazartesi gününe bırakılıyor.

"YSK'da CHP'li üyeden biri bizi bilgilendiriyor" diyen Ahat Andican, kendisine 'İyi Parti seçimlere sokulmayacak, bu bilgiyi aldık. YSK İyi Parti seçime giremez derse yapılan her şey çöpe gidecek' denildiğini aktardı.

Andican, CHP 'li 15 vekilin İyi Parti 'ye geçmesine ilişkin de "15 milletvekili teklifi Meral Hanım'dan Kılıçdaroğlu'na götürülmüştür. Kılıçdaroğlu'da bu desteği verebileceğini söylemiştir. Pazar günü sabah 15 vekilin listesi gidiyor. Pazartesi toplantı yapmayı düşünen YSK toplantıyı pazara saat 14.00'e alıyor" dedi.