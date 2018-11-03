CHP'den 15 Temmuz önergesi: Ne kadar para toplandı, nasıl harcandı?

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan bağışların akıbeti ile ilgili araştırma önergesi verdi. Önergede, "Açılan hesaplarda ne kadar para toplandığı ile toplanan paraların; nasıl harcandığı, ne kadarının şehit aileleri ve gazilere dağıtıldığı konularında, yetkililerce bugüne kadar kamuoyuna tatminkâr herhangi bir açıklamada bulunulmamış, bu konuda yöneltilen sorular da cevapsız bırakılmıştır" denildi.

CHP'li üç grupbaşkanvekilinin önergesi aynen şöyle:

15 Temmuz 2016 günü ülkemiz, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış FETÖ mensuplarının başlattığı hain bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Ülkemizin birlik ve dirliğine yönelik bu hain kalkışma, başta halkımız olmak üzere yurtsever asker ve polislerimizin tavizsiz karşı duruşları, güçlü ve kararlı müdahaleleri ile bastırılmıştır. Bu süreçte 249 yurttaşımız şehit, 2301 yurttaşımız ise gazi olmuştur.

Dayanışma kampanyası başlatılmıştı

25 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla bir "Dayanışma Kampanyası" başlatılmıştır.

Genelgede, yaşanan acı karşısında milletimizin yoğun yardım talebinin bulunduğu belirtildikten sonra "Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve banka hesapları açılmıştır. Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaplara yapabileceklerdir" denilmiştir.

Dönemin Aile Bakanı; 27 Ocak 2017 tarihinde "Anadolu Ajansı Editör Masası" programında, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında 20 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 309 milyon lira para toplandığı ifade edilmiş, aynı yıl içinde yapılan başka bir açıklamada ise toplanan yardımların kurulacak bir vakıf aracılığıyla değerlendirileceği söylenmiştir.

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 128’inci maddesiyle 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 5’inci maddeyle “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı” kurulmuş ve aynı maddenin (7) numaralı fıkrasında, Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde şehit yakınları ve gaziler için açılmış hesaplarda biriken miktarların on milyon Türk Lirası tutarındaki kısmının Vakfın kuruluş malvarlığını oluşturması ve bu hesaplarda kalan meblağların Vakfın tüzel kişilik kazanmasını müteakip onbeş işgünü içerisinde Vakıf hesaplarına aktarılması hüküm altına alınmıştır.

"Yöneltilen sorular cevapsız bırakıldı"

Kampanyanın başlatılmasından bu yana iki yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın, açılan hesaplarda ne kadar para toplandığı ile toplanan paraların; nasıl harcandığı, ne kadarının şehit aileleri ve gazilere dağıtıldığı konularında, yetkililerce bugüne kadar kamuoyuna tatminkâr herhangi bir açıklamada bulunulmamış, bu konuda yöneltilen sorular da cevapsız bırakılmıştır. İktidarın saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gerekleri ile bağdaşmayan bu tutumu, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalara güvenerek yardımda bulunan vatandaşlarımız ile şehit aileleri ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm toplumda, toplanan paraların keyfi olarak kullanıldığı izlenimini uyandırmıştır. Devlete duyulan güvenin zedelenmesine yol açan bu durum karşısında, konu hakkındaki mevcut şüphe ve tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için siyasi sorumluluğunun gereği olarak TBMM tarafından, kampanyaya ilişkin banka hesaplarında toplanan paraların akıbetinin araştırılarak açıklığa kavuşturulmasına ve böylece tüm toplumun aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Belirtilen nedenlerle, darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında;

Para toplamak amacıyla kaç tane banka hesabı açıldığı,

Bu hesaplarda toplam kaç TL toplandığı ve nasıl değerlendirildiği,

Toplanan paradan şehit yakınları ve gazilere ne kadar nakdi ve ayni yardım yapıldığı,

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na ne miktarda para aktarıldığı, halen ne kadar para bulunduğu ve nasıl değerlendirildiği,hususlarının açıklığa kavuşturulması ve bundan sonra bu amaçla düzenlenecek kampanyalarda saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilebilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.