CHP'den 15 milletvekili İyi Partiye geçti; sosyal medya ne diyor?

15 CHP milletvekili, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Bu isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla istifa ettiği bildirildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve partinin grup kurmasının önü açıldı. 15 CHP'linin İyi Parti'ye geçmesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlar şöyle: