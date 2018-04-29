CHP'den 15 milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

CHP heyeti ile İYİ Parti heyeti arasında bugün yapılan görüşme sonunda CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi kararı alındı.

Kararı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıkladı. Altay, "15 milletvekilimiz bugün CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar" dedi.

CHP'nin bu adımı ile TBMM'de beş milletvekili olan İYİ Parti'nin grup kurabilmesi ve dolayısıyla 24 Haziran'a alınan seçimlere katılmasının önündeki engel de kalkmış oluyor.

Böylelikle TBMM'de grubu olan İYİ Parti, 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek.

Altay basın toplantısında yaptığı konuşmada, "YSK'nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamasına da fırsat ve imkan sağlamak istiyoruz" dedi ve "Demokrasi herkes için. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar" diye ekledi.

Karar sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, "15 arkadaşımız bir parti göreviyle CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu, tarihi bir sorumluluk tarihi bir görevdir. tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır" dedi.

Tezcan, "Bu zor bir görevdir, bu attığımız adım demokrasinin önünde kurulan tuzağı temizleme adımıdır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından CHP'nin İstanbul milletvekili İlhan Cihaner Twitter hesabından CHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye katılmasına tepki gösterip, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" mesajı paylaştı.

Cihanet partisinin tüzündeki şu maddeyi de paylaştı: "(4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir."

CHP Grup Başkanvekili Altay, CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen milletvekillerini şöyle sıraladı: