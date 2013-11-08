T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’den, 10 Kasım’da Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes: Atatürk’e 10 Kasım’da mevlit okutarak ruhunu şad etmek istedim

08 Kasım 2013 16:25

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 10 Kasım Pazar günü, Eminönü Yeni Camiinde, Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutulacağını söyledi. Tüm İstanbulluları mevlide davet eden Özkes’in yazılı açıklaması şöyle:  ''Atatürk’ün radyodan naklen ilk defa mevlit okutturmasını ve her yıl Çanakkale şehitleri için mevlid-i şerif okutmasını dikkate alarak Atatürk’e 10 Kasım’da mevlit okutarak ruhunu şad etmek istedim. Öte yandan, 10 Kasım'da,  29 Ekim'de, 18 Mart'ta ve  30 Ağustos'ta yaklaşık 85 yıldır camilerde rahmetle ve minnetle anılan Atatürk son yıllarda anılmaz hale geldi. 10 Kasım Pazar günü Atatürk için camide mevlit okutarak, Atatürk’ün camide anılmasına ve unutulmamasına katkı vermek istedim”.

ETİKETLER

ihsan özkesmevlit10 kasımatatürkeminönüyeni camii

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24