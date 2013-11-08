CHP’den, 10 Kasım’da Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit

İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, 10 Kasım Pazar günü, Eminönü Yeni Camiinde, Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutulacağını söyledi. Tüm İstanbulluları mevlide davet eden Özkes’in yazılı açıklaması şöyle: ''Atatürk’ün radyodan naklen ilk defa mevlit okutturmasını ve her yıl Çanakkale şehitleri için mevlid-i şerif okutmasını dikkate alarak Atatürk’e 10 Kasım’da mevlit okutarak ruhunu şad etmek istedim. Öte yandan, 10 Kasım'da, 29 Ekim'de, 18 Mart'ta ve 30 Ağustos'ta yaklaşık 85 yıldır camilerde rahmetle ve minnetle anılan Atatürk son yıllarda anılmaz hale geldi. 10 Kasım Pazar günü Atatürk için camide mevlit okutarak, Atatürk’ün camide anılmasına ve unutulmamasına katkı vermek istedim”.