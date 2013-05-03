CHP'den 1 Mayıs için suç duyurusu

CHP, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan polis müdahalesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, 1 Mayıs kutlamaları için Beşiktaş'ta toplanan CHP kortejine yönelik saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Muammer Güler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında olduğu grup, sabah erken saatlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Burada gazetecilere açıklama yapan CHP İl Başkanı Salıcı, iktidarın 1 Mayıs'ta yalnızca işçileri, emekçileri ve kendilerini değil bütün İstanbul'u tehdit ettiğini öne sürdü.

'İstanbul'u ölü şehir haline getirdiler'

İktidarın, maaşı halkın vergileriyle ödenen kolluk gücüyle diktatörlük hevesini test ettiğini savunan Salıcı, "İstanbul'u adeta bir ölü şehir haline getirdiler. Her şeye rağmen 1 Mayıs'ı anlamına uygun kutlamak isteyenler olarak ulaşılabilen kitlemizle birlikte Beşiktaş'ta buluştuk. Daha ilk andan itibaren bize tazyikli sularla, gaz bombalarıyla müdahale edildi. Elinde parti bayrağı bulunan herkese müdahale bulunuldu" diye konuştu.

Parti otobüsünün etrafından toplanan partililerin de aynı muameleye maruz kaldığını, atılan gaz bombalarının kapsülleriyle yaralananların olduğunu söyleyen Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralıksız devam eden saldırı, yaralılarımıza müdahale etmemize de engel oldu. Ambulanslar engellendi. Genel Başkan Yardımcımız ve partisi meclisi üyemizin bulunduğu ambulansa bile biber gazı sıkıldı.

'Bunun adı cinayete teşebbüs'

Beşiktaş'ta polis, aldığı talimat gereği Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef gözeterek saldırmıştır. Parti otobüsümüzden 'dağılıyoruz' anonsu yapıldığı anda bile, ortalık biraz olsun durulmuşken saldırılmıştır. Bunun adı kasıttır, adeta cinayete teşebbüstür."

"Taksim'de bir çukuru korumaya çalışan iktidar, Beşiktaş'ta zulmün, şiddetin ve gaddarlığın çukuruna düşmüştür" diyen Salıcı, partilerine yönelik saldırıların hukuki adının suç olduğunu ifade ederek, valinin bu sorumluluktan marjinallik "hikayeleri" anlatarak kurtulamayacağını söyledi.

'3 genci komaya sokanlar marjinaldir'

İstanbul Valisi'nin "marjinal" açıklamasını da eleştiren Salıcı, CHP'nin 90 yıllık bir parti olduğunu ve partilerinin marjinal olmadığını belirterek, "Marjinal olanlar, Taksim'e gelmeyen emekçilere teşekkür edenler, orantılı güç kullandığını iddia ederek 3 genci komaya sokanlar, halktan ve işçiden korkanlar ile bütün bir şehri cehenneme çevirenlerdir" yorumunda bulundu.

Salıcı, bu saldırının hesabının sorulacağını ifade ederek, "Bugün o koltuklarda oturanlar, halka reva gördükleri bu zulümle yarın sanık koltuğunda oturacaklarını da unutmasınlar" dedi.

Açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

CHP'li Tekin hastaneye kaldırılmıştı

CHP İl Başkanı Salıcı'nın şikayetçi olarak yer aldığı dilekçede, olay günü yaşanılanlar anlatılıyor.

1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan olaylar sırasında CHP'liler de müdahaleden etkilenmiş, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin polisin gazlı müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.