CHP’den 1 Mayıs genelgesi

CHP, ülke genelinde üyelerine 1 Mayıs'a kitlesel katılım sağlanması konusunda çağrı yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla 81 il örgütüne 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'ne kitlesel katılım sağlanması için genelge gönderildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Veli Ağbaba’nın, 1 Mayıs çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

“Emekçilerin her geçen gün daha da sömürüldüğü, kazanılmış hakların iktidar tarafından tırpanlandığı, emek düşmanı politikaların had safhada uygulandığı bu dönemde 1 Mayıs, beyaz ya da mavi yaka ayırmaksızın tüm emekçilerin omuz omuza haklarını savunacağı ve asla yılmayacaklarını göstereceği bir gün olacaktır. Emekçiler 1 Mayıs'ta hukuk darbesi ile çalınan oylarını savunacak, omuz omuza büyütülen 'hayır'ın daha bitmediğini haykıracaklardır. Emekçiler, haklarının gaspedilmesine, iktidarın baskılarına ve şiddetine karşı ‘kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ şiarıyla alanlarda olacaktır.

CHP, 1 Mayıs'ta, ‘emek en yüce değerdir’ inancıyla emekçilerle birlikte alanlarda olacaktır. CHP tüm illerde örgütleriyle, kıdem tazminatının fona devredilerek gaspına, kiralık işçilik düzenine, reform adı altında kamu personelinin taşeron haline getirilmesine, performans denerek biat etmeyenlerin sürgün edilmesine, ısrarla önlem alınmayan iş cinayetlerine ve emekçinin üç kuruşuna göz dikenlere karşı meydanlarda emekçilerle omuz omuza sömürüye karşı ses yükseltecektir”