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CHP'den 1 Mayıs açıklaması

CHP: Her türlü baskıya ve yasaklamaya rağmen saat 10.00'da Beşiktaş Meydanı'nda buluşup Taksim'e yürüyeceğiz

01 Mayıs 2014 10:29

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlamaları için Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürünüleceği bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Toplu ulaşımdaki kısıtlamalara tepki gösterilen açıklamada, "Her türlü baskıya ve yasaklamaya rağmen saat 10.00'da Beşiktaş Meydanı'nda buluşup Taksim'e yürüyeceğiz" denildi.

Yasakçı tavırların şiddeti körüklediği belirtilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs'ta işçilerin kent yaşamını sıkıntıya sokacağını öne sürerek şehirde olağanüstü hal ilan eden iktidarın bu tutumu hukuk dışıdır.

AİHM kararları da açıkça ortaya koymaktadır ki; her vatandaş şiddet eylemlerine başvurmadığı takdirde istediği alanda anma ve kutlama yapabilme özgürlüğüne sahiptir. 1 Mayıs İşçi Bayramı anmalarının ve kutlamalarının adresi de Taksim Meydanı'dır.

Bu tarihsel gerçeklik, yüzbinlerce üyesi bulunan emek örgütlerinin ortak kararının arkasındaki en büyük dayanaktır."

 

Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Adına ne derseniz 1 Mayıs bayramdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Herkesin bayramını başkasının can ve malına zarar vermeden kutlama hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

İktidar partisinin örgütlü mücadeleyi hedef aldığını savunan kılıçdaroğlu, "Hükümet 1 Mayıs kutlamalarını çatışma alanı haline getirerek, toplumu terörize etmeye ve gündemi değiştirmeye çalışmaktadır" dedi.

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