CHP'deki savaşa Gökçek de karıştı

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski CHP İl Başkanı Tarık Şengül'ün kendisine yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak "CHP'nin eski il başkanı elinde bir şey var da gidip savcılığa vermiyorsa namerttir" dedi. Gökçek, Şengün'ün BDP'li belediye başkanının danışmanı olduğunu iddia etti.



Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin her zamanki parti içi çekişmelerinin bu sefer gün yüzüne çıktığını belirterek, kendi içlerindeki çatışmanın dışarıya yansımasından dolayı kamuoyundan tepki aldığını belirtti.



"Şimdi bu pislikten kurtulmak için etrafa çamur atmaya başladı" diyen Gökçek, şunları kaydetti: "CHP'nin eski il başkanı elinde bir şey var da gidip savcılığa vermiyorsa namerttir. Kılıçdaroğlu metodu kullanıp, isim vermeden soru sorup kafaları bulandırma gayreti boştur. CHP'liler her sıkıştığında bu tip yollara başvurmayı gelenek haline getirmişlerdir.



Madem arandı, Kılıçdaroğlu metoduyla ben de kendisine birkaç soru sorayım; 'Bay Tarık, seçimlerde genel merkezden sana ne kadar broşür geldi?', 'Genel Merkeze, bunların yetmediğini söyleyip broşür bastırdın mı?', 'Kaç adet bastırdın, kime bastırdın, kaç para verdin?', 'Bu broşürleri hangi teşkilata kaçar adet vererek dağıttırdın?', 'Daha sonra bastırdığın kağıtları hurda diye sattın mı, satıysan kime sattın, kaça sattın, neyi örtbas etmek istedin, yangından mal mı kaçırdın?', acilen bunların cevabını ver.



Sana gelip birisinin rüşvet teklif ettiğini söyledin. Madem dürüst adamsın, niye gidip o tarihte savcılığa başvurmadın da, il başkanlığından alınınca, sıkışınca kalkıp bunu dile getirdin? Sen Diyarbakır'ın BDP'li belediye başkanının danışmanlığını yapan bir kişisin. Şimdi ben sana soruyorum; sana birileri CHP'yi karıştırman için özel bir görev mi verdi? Bu sorulara açık cevap istiyorum."



