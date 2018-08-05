CHP'deki olağanüstü kurultay çağrısına hangi ilden ne kadar destek geldi?

24 Haziran sonrasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarında muhaliflerin topladıkları imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. Genel Merkez ellerine ulaşan noter tasdikli imza sayısının 605 olduğunu söylerken, muhalifler 622 imza teslim ettiklerini açıkladı. Ayrıca, illere göre imza dağılımın yer aldığı listede imza sayısının 605 olduğu görüldü.

Muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı. 81 ilin yer aldığı listede kurultay için imza toplayanların hangi şehirden ne kadar imza aldıkları görülüyor.

Muhaliflerin Kılıçdaroğlu'nun da memleketi olan Tunceli'nin aralarında olduğu, Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza alamadığı görülürken, Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın da aralarında bulunduğu Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illeri tam sayıda imza verdi.

Ayrıa CHP'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ve 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza verirken 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.

İşte CHP'nin il il imza veren delege sayısı: