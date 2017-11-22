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CHP’de 'Zarrab' alarmı

Zarrab toplantısında CHP’nin bu davaya 'milli çıkarlar' kapsamında baktığı vurgulandı

22 Kasım 2017 18:48

Hülya Karabağlı

İtirafçı olduğuna ilişkin duyumların giderek arttığı ABD’de yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab konusunda CHP’de alarm verildi. TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi CHP‘li Milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında yaklaşık bir buçuk saatlik toplantı yaptı. Alınan bilgiye göre toplantıda, CHP’li vekillerin yapacakları Zarrab açıklamalarında söylem birliği olması uyarısı yapıldı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun çizdiği çerçevenin dışına çıkılmayacak biçimde açıklamalar yapılmasına dikkat çekildi.

ABD Halkbank konusunda Türkiye’yi tazminata mahkum ederse?  

CHP’nin bu olaya ‘milli çıkarlar’ kapsamında yaklaştığının vurgulandığı toplantıda, ‘Reza Zarab’ın Türkiye’ye olası zararları” masaya yatırıldı. Zarrab davasında yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve bankanın para trafiğiyle ilgili olası bir cezaya çarptırılması halinde Türkiye’ye olabilecek etkileri değerlendirildi.

Toplantıda Türkiye’nin Halkbank nedeniyle yüklü bir tazminata uğraması durumunda devlete ve vatandaşlara çıkabilecek ağır mali fatura konuşuldu. Ayrıca, CHP’nin Zarrab sürecini yakından takip ettiği de belirtildi. 

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