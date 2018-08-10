CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP'de 24 Haziran sonrası başlayan değişim tartışmalarının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu. Partinin yeni sözcüsü Faik Öztrak oldu. Eski sözcü Bülent Tezcan'a genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer verilmedi. Tezcan’ın bir diğer görevi olan Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri’ne de Oğuz Kaan Salıcı getirildi.

24 Haziran’da birçok bileşenden oluşan Adil Seçim Platformu’nda CHP adına bulunan ve seçimin ardından eleştirilerin hedefi olan Onursal Adıgüzel, tekrar Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden sorumlu oldu. Yeni MYK'da Öztürk Yılmaz, Haluk Koç, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak yer almadı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun sayısını düşürmesi beklenilen MYK’da tam tersi oldu ve genel başkan yardımcılıkları 19’a çıktı.

CHP'den edinilen bilgiye göre MYK'sı şöyle:

AR-GE, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

Doğa hakları: Gülizar Biçer Karaca

Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü: Faik Öztrak

Gençlik Politikaları: Yunus Emre

Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

İşçi Sendikaları-Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları / Kuruluşları Esnaf Odaları ve Sosyal Politikaları: Aykut Erdoğdu

Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal

Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun

Genel Sekreter: M. Akif Hamzaçebi

Eski MYK'da nasıldı?

CHP'nin eski MYK'sında görevlendirmeler şöyleydi:

Seyit Torun // Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler)

Faik Öztrak // Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal Politikalar)

Bülent Tezcan // Parti Sözcüsü & Genel Başkan Yardımcısı (Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi)

Ahmet Ünal Çeviköz // Genel Başkan Yardımcısı (Kamu Diplomasisi)

Çetin Osman Budak // Genel Başkan Yardımcısı (İşveren Sendikaları ve Odalar)

Veli Ağbaba // Genel Başkan Yardımcısı (İşçi Sendikaları-Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları)

Tekin Bingöl // Genel Başkan Yardımcısı (İnsan Hakları)

Ahmet Haluk Koç // Genel Başkan Yardımcısı (İdari ve Mali İşler)

Muharrem Erkek // Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk Politikaları)

Gamze Akkuş İlgezdi // Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler)

Lale Karabıyık // Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim Politikaları)

Aykut Erdoğdu // Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi Politikaları)

Gülizar Biçer Karaca // Genel Başkan Yardımcısı (Doğa Hakları)

Öztürk Yılmaz // Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler)

Onursal Adıgüzel // Genel Başkan Yardımcısı (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

Ahmet Tuncay Özkan // Genel Başkan Yardımcısı (Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim)

Fethi Açıkel // Genel Başkan Yardımcısı (Ar-Ge Yönetim ve Kültür Platformu)