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CHP’de yeni genel başkan yardımcısı

Bülent Tezcan'dan boşalan koltuğa gelen isim belli oldu

15 Mayıs 2017 00:13

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, partinin genel başkan yardımcılığına Aykut Erdoğdu’nun atandığını duyurdu.

Düzgün Haber’in edindiği bilgeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısından bir gün sonra Perşembe günü Böke’den boşalan koltuğa oturacak isimi belirledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Perşembe günü yapılan başbaşa görüşmede CHP Lideri, Böke’den boşalan “ekonomiden sorumlu” genel başkan yardımcılığı görevine Erdoğdu’yu düşündüğünü kendisine aktardı. Erdoğdu’nun da, "MYK’da görev almaktan onur duyacağını" Kılıçdarğolu’na aktardığı öğrenildi.

Sürpriz görüşmenin ardından CHP liderinin bu hafta başında Erdoğdu’nun Böke’nin yerine atanmasına ilişkin yazıyı yazması bekleniyor. Erdoğdu’nun çarşamba günü yapılacak MYK toplantısına katılması bekleniyor.

Parti sözcülüğüne atanan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi’nde 10’uncu katta bulunan Böke’nin odasına taşındı. Erdoğdu’nun ataması yapılması durumunda 9’uncu katta Tezcan’ın boşalttığı odaya yerleşmesi bekleniyor. 

 

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