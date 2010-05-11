CHP'de vekil başkan Cevdet Selvi

T24- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'nin, 22-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan kurultaya kadar Genel Başkan Vekilliği görevini üstlenmesini kararlaştırdı.



CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Vekilliği görevine en kıdemli genel başkan yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'yi getirdi.

Deniz Baykal'ın istifasının ardından bugün olağanüstü toplanan PM, Merkez Yönetim Kurulu'nun 22-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan kurultaya kadar Genel Başkan Vekilliği görevini Selvi'nin yapması yönündeki önerisini değerlendirdi.

PM'nin aldığı karar doğrultusunda kurultaya kadar genel başkanlığa Selvi vekalet edecek.

Özgeçmişi

PM tarafından 22-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak olağan kurultaya kadar genel başkan vekilliğine getirilen CHP Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, 1943 yılında Eskişehir'de doğdu.

Eskişehir Yüksek Tekniker Okulu Makine Bölümü'nden mezun olan Selvi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi Tayyare Fabrikası'nda ve Türkiye Gübre Sanayi Kütahya Fabrikası'nda çalıştı. Harb-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği, Petrol-İş Kütahya Şube Başkanlığı, Teşkilatlanma Sekreterliği ve Petrol-İş Genel Başkanlığı da yapan Selvi, Türk-İş Başkanlar Kurulu Üyeliği, ILO Türkiye Delegeliği ve İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

SODEP'in kurucu üyelerinden olan, SHP'de PM üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Sekreterlik ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Selvi, CHP'nin 1998 yılında yapılan kurultayında PM üyeliğine ve Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. Selvi, 1998 yılından bu yana CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Cevdet Selvi, Deniz Baykal'ın CHP'nin genel seçimlerde parlamento dışında kalması nedeniyle 22 Nisan 1999'da istifa etmesinin ardından da genel başkan vekilliğine getirilmiş, 22 Mayıs 1999'da Altan Öymen'in genel başkanlığa seçildiği olağanüstü kurultaya kadar bu görevi yürütmüştü.

İlk kez 1987 seçimlerinde milletvekili seçilen Selvi, halen CHP Kocaeli Milletvekili olarak parlamentoda görev yapıyor.