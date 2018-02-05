T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'de son Parti Meclisi üyesi kuraya kaldı

Parti Meclisi üyeliği için 488 kişi aday olmuştu

05 Şubat 2018 17:39

CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi'nin son üyesi kurayla belirlenecek. Her ikisi de 359 oy alan Ünal Çeviköz ve Eren Erdem arasında Parti Meclisi üyeliği için seçim yapılacak.

CHP Parti Meclisi (PM) seçimlerine 48 saatlik itiraz süreci başladı. Kadın ve gençlik kotası uygulandığında İlhan Cihaner ve Müslim Sarı PM dışı kalıyor.

PM listesinin sonunda ise Ünal Çeviköz ve Eren Erdem yer alıyor. Her iki isim aynı oyu aldığı için (359) kura çekilecek.

PM üyeliği için 488 kişi aday olmuştu.

PM seçiminde en fazla oyu 692 oyla Haluk Koç almıştı. Koç’u Selin Sayek Böke (682), Yıldırım Kaya (625) takip etmişti.

ETİKETLER

CHPkurultayParti meclisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24