CHP'de son Parti Meclisi üyesi kuraya kaldı

CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi'nin son üyesi kurayla belirlenecek. Her ikisi de 359 oy alan Ünal Çeviköz ve Eren Erdem arasında Parti Meclisi üyeliği için seçim yapılacak.

CHP Parti Meclisi (PM) seçimlerine 48 saatlik itiraz süreci başladı. Kadın ve gençlik kotası uygulandığında İlhan Cihaner ve Müslim Sarı PM dışı kalıyor.

PM listesinin sonunda ise Ünal Çeviköz ve Eren Erdem yer alıyor. Her iki isim aynı oyu aldığı için (359) kura çekilecek.

PM üyeliği için 488 kişi aday olmuştu.

PM seçiminde en fazla oyu 692 oyla Haluk Koç almıştı. Koç’u Selin Sayek Böke (682), Yıldırım Kaya (625) takip etmişti.