CHP’de Şişli krizi 'anlaşmalı başkanlık' pazarlığından mı?

CHP’de Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile başlayan, eşinin "tehdit" açıklamalarıyla bir üst aşamaya taşınan kriz giderek derinleşiyor. Partinin en yetkili organı MYK üyeleri ile doğrudan İstanbul Milletvekillerinin de önemli bölümünün karıştığı kavgada dikkat çeken iddialar ortada dolaşıyor. Kulislerde, Şişli’de "anlaşmalı başkanlık" pazarlığından söz ediliyor. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’le Şişli adayı Hayri İnönü arasında daha yolunda başında "anlaşmalı başkanlık"ta mutabık kalındığı söyleniyor. Yapılan anlaşmaya göre, Mustafa Sarıgül’ün seçildikten belli bir süre sonra İnönü’den koltuğu bırakma sözü aldığı söyleniyor. Mustafa Sarıgül’ün "anlaşmalı başkanlık" pazarlığını oğlu Emir Sarıgül için yaptığı da anlatılıyor.

İnönü pazarlıktan vaz mı geçti?

CHP kulislerinde, Emir Sarıgül’ün bu anlaşma uyarınca İnönü ailesinin üstüne gittiği anlatılıyor. Hayri İnönü’nün anlaşmayı bozduğu ve koltuğu bırakmak istemediği de söyleniyor. Tüm bu olan bitenden genel başkanın haberdar olduğu bilgisi de dikkat çekici unsur olarak öne çıkıyor.

İstifaya mı zorlanıyor?

Şişli sancısında iddiaların arkası kesilmiyor. Şişli’nin mevcut belediye başkanı Hayri İnönü’nün baskılara daha fazla dayanamayıp istifa edeceği söyleniyor.

Doğan Grubu neden üzerine gidiyor?

Kulislerde en merak edilen konu isi Doğan Medya Grubunun bu işin peşini bırakmaması. Mustafa Sarıgül’ün AKP’lilerle iş yaptığı, CHP’nin bu nedenle çok kızgın olduğu ve Doğan Grubu'nun da bu nedenle konunun üzerine gittiği anlatılıyor.

Sarıgül’ü genel başkanlıktan uzak tutmak

Şişli kavgasında genel başkanlık koltuğu da unutulmuş değil. Genel Merkez'in Mustafa Sarıgül’ü genel başkanlık yarışından uzak tutmak ve yeniden bu işe soyunmasını önlemek için hesaplar yaptığına dikkat çekiliyor.

Emir Sarıgül istifa etti

CHP kulislerinde tarrtışmalar devam ederken Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün ‘Bana küfür etti bundan sonra beraber çalışamayız’ dediği eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu ve Şişli Belediye Başkanvekili Emir Sarıgül, Esentepe’deki eski belediye binasında açıklama yaparak başkanvekililği görevinden istifa etti. Emir Sarıgül, meclis üyeliği görevinde devam edeceğini açıkladı.