CHP'de 'rahibe' benzetmeli afiş istifa getirdi

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Avcılar Belediye binası önünde 'Rahibeli afiş' kavgası - VIDEO

'Burası siyaset yeri değil'

CHP'li Zengin'den AKP'li üyelere destek

Zengin istifa etti



12 Eylül'deki referandum öncesi AKP ile CHP arasında yaşanan "Rahibeli Afiş" gerginliği Avcılar Belediye Meclisi'ne de yansıdı.CHP'nin iddiaları üzerine İşçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için / Evet…" yazılı afişlerin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci tarafından hazırlatıldığını açıklamıştı.Afiş gerginliği bugün Eylül ayı olağan toplantısını yapan Avcılar Belediye Meclisi'ne de sıçradı.Meclis'in AKP'li üyeleri konuyu gündeme getirince CHP'li meclis üyeleriyle aralarında tartışma yaşandı. Toplantıda gündem dışı söz alan AKP Grup Sözcüsü Namık Öztürk, "Son günlerde Avcılar Belediye Başkanı'nın yaptıkları konuşuluyor. Genel başkanlarının referandum süreci boyunca 'başörtüsü sorununu biz çözeriz' dediği bir ortamda bir pankart hazırlanıyor ve billboardlara konuyor. Başörtülü hanımlarımızın rahibelere benzetilmesini çok yadırgadık. Avcılar'da birçok başörtülü var, hatta bazı CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımızın da eşleri başörtülü" diye konuştu.Sözlerine CHP'li meclis üyeleri tarafından "Burası siyaset yeri değil. Başörtülülere kimse birşey demiyor" diye tepki gösterilince Öztürk, "O pankartı bir daha okuyun. Demek ki anlayamamışsınız. Hani siz özgürlüklerden yanaydınız, hani demokrattınız, hani insan haklarına saygılıydınız" dedi.Öztürk, daha sonra başta AKP'liler başta olmak üzere tüm Meclis üyelerini protesto için Meclis'i terk etmeye davet etti. AKP grubunun tamamı Meclis'i terk ederken, eşi başörtülü olan CHP'li Ömer Zengin de AKP'lilerle birlikte toplantıyı terk etti.AKP'lilerin Meclis'i terketmesinin ardından konuşan CHP'li Meclis Başkanı Atilla Süne, "Bu konu kurumsal olarak CHP'nin tasvip etmediği bir konu. Afişte yazılan yazıları kabul etmediği, genel başkanımız ve il başkanımız tarafından deklare edildi. Kesinlikle partimizin künyesinde olan bir afiş değil. Parti politikasını yansıtmıyor. Bunun çok basit polemik konusu yapılmasını doğru bulmuyorum. Rize Belediye Başkanı'nın adını vermek istemezdim ama benzetmek doğru değil, ama çok daha ağır bir olay yapmasına rağmen büyütülmesini doğru bulmuyorum. İnsanlar bazen hata yapabiliyor. Parti politikası olarak kabul etmediğimiz bir olay. Biz de eleştiriyoruz, kınıyoruz" dedi.Daha sonra belediye önünde açıklama yapan Öztürk, "Avcılarımız'da ne yazık ki Meclisimiz suni gündem maddeleriyle meşgul ediliyor ve Avcılar Belediyesi Meclis'e bilgi sunmaktan ve Meclis'in görüşünü almaktan her zaman itina ediyor, her zaman bizi devredışı bırakmaya çalışıyor. Biz hiçbir zaman insanlarımızı kılık kıyafetleriyle, oturup kalkışlarıyla tasnif etmedik. Bir taraftan diyorsunuz ki, 'Biz başörtüsü sorununu çözeriz', diğer taraftan kalkıyor bir belediye başkanımız başörtülü insanlarımızı rahibe kılığına sokuyor. Bu özgürlük, demokrasi, insanlık adına bence hiç de hoş karşılanmayacak bir durumdur" diye konuştu.Namık Öztürk, kendileriyle beraber CHP'li Ömer Zengin'in de toplantıyı terk etmesiyle ilgili olarak da, "Ömer Zengin arkadaşımızın eşi de başörtülüdür. Kızları İmam Hatip'te okumuş insanlardır. Arkadaşımız demek vicdanının sesini dinledi, bizim davetimize icabet etti" ifadesini kullandı.CHP Avcılar İlçe Başkanı Bayram Acar ise Zengin'in AKP'lilerle beraber meclisi terk etmesine ilişkin konunun henüz kendisine bildirilmediğini aktararak, Zengin'in alınan bir grup kararına uymadığının tespit edilmesi halinde Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini kaydetti. Acar kameralara bu açıklamayı yaptığı sırada CHP'li Ömer Zengin partisinden istifa ettiğini açıkladı.İstifa ile ilgili olarak konuşan Zengin, "İstifa dilekçemi yazıp, CHP Avcılar İlçe Başkanlığı'na gönderdim. İstifa dilekçemin tarih ve sayı numarasını aldım, şimdi cevap bekliyorum. CHP'li arkadaşlarımın, Değirmenci'nin durumuna tepki göstermemeleri beni yaraladı. Grup Başkanvekili'nin Meclis'te söz alarak yapılanın bir hata olduğunu söylemesi gerekirdi" dedi.Meclis üyeliğinden ise istifa etmediğini söyleyen Zengin, şimdilik başka bir parti ise düşünmediğini sözlerine ekledi.Yurtdışında olduğu öne sürülen Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci telefonla da ulaşılamıyor.