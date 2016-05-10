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CHP'de parti içi muhalafetten olağanüstü kurultay hamlesi mi geliyor?

AKP'deki gelişmeler CHP'deki muhalif kanadı da hareketlendirdi

10 Mayıs 2016 06:57

AKP’deki lider değişikliği, CHP’de uzun zamandır çıkış yapmak için çalışma yapan parti içi muhalefeti hareketlendirdi. CHP’de de değişim talep eden parti içi muhalefetin ilk amacı, yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmayan tüzük kurultayının “genel başkan ve parti meclisi” seçimli kurultaya dönüştürülmesini içeriyor. Tüzük kurultayının rafa kaldırılması durumunda parti içi muhalefetin sonbahar aylarında seçimli olağanüstü kurultay için imza toplama girişiminde bulunabileceği belirtiliyor. CHP’de seçimli olağanüstü kurultay toplanması için en az 650 civarında delegenin imzası gerekiyor. Parti içi muhalefet 1 Kasım seçimlerinin ardından da olağanüstü kurultay için imza toplama girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, olağan kurultayını yeni yapan CHP’de, il ve ilçe başkanlıklarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın başkanlığında oluşturulan komisyon, tüzük taslağını yazmaya devam edecek. Taslak, tamamlandıktan sonra il ve ilçe başkanlıklarına gönderilecek. Ancak kurultay için acele edilmeyecek. AKP’deki gelişmelerin netleşmesi beklenecek. AKP’deki gelişmelere göre tüzük kurultayı yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. CHP kulislerinde, son siyasi gelişmelerin, tüzük kurultayının yaz aylarında yapılmasını zora soktuğu ifade ediliyor.

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