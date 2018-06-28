CHP'de oturma eylemi çağrısı yapan vekil Gürsel Erol için ihraç istemi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan çıkartmayı başardığı ilk vekil olan Gürsel Erol ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Karar oy çokluğu ile alındı.

Gürsel Erol millletvekili seçilmesinin hemen ardından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunmuştu.

24 Haziran seçim sonuçlarının CHP açısından ‘tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın’ sonucu olduğu yorumunda bulunan Erol, şunları söylemişti:

"Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır."

Ardından CHP önünde oturma eylemi başlatacağını duyuran Gürsel Erol, partililerin karşı karşıya gelmemesi için eylemi iptal ettiğini açıklamıştı.