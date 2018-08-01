CHP'de olağanüstü kurultay tartışması yargıda bitebilir

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan değişim tartışmasında sona gelinirken, parti içerisindeki muhalifler imzaları perşembe günü genel merkeze teslim edecek. Muhalifler ile Genel Merkez arasında sayı konusunda anlaşamama durumunda ise konunun yargıya taşınabileceği belirtildi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in siyasi kulislere dayandırdığı haberine göre her iki tarafta imza sayılarına ilişkin farklı rakamlar konuşulmaya devam ediyor. Parti kaynakları, imzasını vermekten vazgeçen en az 30 delege olduğunu belirtirken, çekilen imzalar dikkate alındığında kurultayı toplayacak sayıya ulaşılmasının imkânsız olduğu dile getiriliyor. Muhalifler ise delegelerin noter aracılığıyla verdiği imzalarını geri çekemeyeceğini savunuyor. Bu nedenle muhaliflerin, genel merkeze yarın sunacağı imzalar arasında geri çekenlerin de dahil olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre parti yönetimi muhaliflerin belgelerini noter huzurunda incelemeye alacak. Genel merkezin 15 günlük süre içerisinde imzasını geri çekenler ayıklandığında, bu sayıyı toplamdan düşeceği ve yeterli sayıya ulaşılamaması durumunda kurultayı toplamayacağı belirtiliyor.

AYM kararı örnek gösterilebilir

Bu süreçte kulislerde en çok dillendirilen konu da iki tarafın imza sayısında uzlaşamaması durumunda ne olacağı. Genel merkez yapacağı incelemenin ardından yeterli imza olmadığına karar verirse, muhalefetin konuyu yargıya taşıyabilme olasılığından söz ediliyor. Her iki tarafın da bunu istememesine karşın genel merkezden kurultay için olumsuz yanıt gelmesi durumunda muhalifler, 2004’te Anayasa Mahkemesi’nin, imzaların beyannamelerin genel merkeze sunulmasından sonra geri çekilemeyeceğine ilişkin kararını örnek göstererek konuyu yargıya taşıyabilir.

Öte yandan imza süreci boyunca İnce’nin yanında yer alan birçok partili de sonucun yargıya taşınmaması görüşünde. Partililer, 24 Haziran’dan sonra yıpranan partide konunun yargıya taşınması durumunda krizin artacağı ve seçmende güvensizlik yaratacağı kanaatinde oldukları belirterek, Kılıçdaroğlu’nun yeterli imza olmasa da kurultay çağrısı yapması gerektiğini ifade ediyor.

'Islak imzayı göndermeyen birçok delege var'

Son imza günü olan 30 Temmuz’da da birçok delegenin imza verdiğini belirten ve o imzaların kendilerine ulaşmasını bekleyen muhalifler, önlerindeki 24 saatte de ellerindeki imzaların tasnifini yapacak. İmza atmasına karşın elindeki ıslak imzalı belgeyi göndermeyen birçok delege olduğu belirtilirken, muhalifler bu delegelerin belgelerini göndermeleri için uğraşacak. Tüzüğe göre genel merkeze sunulan belgelerde yalnızca ıslak imzalar kabul ediliyor. Fotoğraf ve faksın hukuken bir geçerliliği bulunmuyor.