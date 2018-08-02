CHP'de olağanüstü kurultay krizinde sona gelindi; imzalar bugün teslim ediliyor

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan değişim tartışmasında sona gelinirken, parti içerisinde olağanüstü kurultay isteyen muhalifler, topladıkları imzaları bugün CHP Genel Merkezi’ne sunacak. Ancak ‘cepte tutulan’ ıslak imzalı asıl belgeler ve ‘geri çekilen’ imzalarla ilgili tartışmalar da devam ediyor.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin değişmesini isteyen muhalifler, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaları bugün Genel Merkez’e sunacak. Muhalif grubun sözcülerinden Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabından, “Değişim ve Umut Kurultayımız için verilen noter tasdikli imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 16.00’da Genel Merkezimize teslim edeceğiz” mesajı paylaştı.

CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz’da olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinin 30 Temmuz Pazartesi günü tamamlanmasının ardından yeni bir aşamaya geçilecek.

İmzalar incelenecek

Edinilen bilgiye göre imzalar, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e teslim edilecek. Hukuk İşleri, tutanakla teslim aldığı imzaları yeniden inceleyecek. İnceleme sonrası delege hazirun cetveline ölüm, mükerrer, sahte imza gibi durumların işlenmesi ile ortaya çıkacak tabloyla kurultayın yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Genel merkezin, imzaların tesliminden sonra incelemek için yaklaşık bir aylık süresi bulunuyor. Ancak tartışmanın uzamaması için bu sürenin kullanılmayacağı da konuşuluyor. Kararın en kısa sürede açıklanacağı belirtiliyor.

Geri çekilen ve cepte tutulan imzalarla ilgili tartışmalar da sürüyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre muhaliflerin elinde 618 imza verildiğine ilişkin beyanname bulunuyor. Ancak bu beyanname sahiplerinin en az 22’sinin notere giderek imzalarını geri çektiği belirtiliyor. 17 imza sahibinin ise ıslak imzalı asıl belgeyi cebinde tutarak, muhaliflere sadece beyannamenin fotoğrafını gönderdiği iddia ediliyor. 17 delegenin son iki günde ıslak imzalı belgeyi muhaliflere gönderip göndermediği bilinmiyor. CHP yönetimi ise noterden verilen 15 günlük süre içinde imzasını geri çeken delegenin beyannamesinin kabul edilemeyeceğini savunuyor. CHP kulislerinde geri çekme ve imza attığı halde belgesini göndermeyenler yüzünden muhaliflerin salt çoğunluktan çok daha yüksek bir imza sayısını Genel Merkez’e sunmaları durumunda kurultay toplanabileceği konuşuluyor.

“Hiçbir CHP’li partisini mahkeme koridorlarına taşımaz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilerin kurultay sürecine ilişkin sorusu üzerine, “Hiçbir CHP’linin, partisini mahkeme koridorlarına taşıyacağına inanmam, ihtimal vermem” dedi. Altay, kurultay süreciyle ilgili, parti genel merkezinin kamuoyunu rahatlatacak bir yol izleyeceğini bildirdi.

Muhaliflerin imzalarla ilgili olabilecek bir tartışmayı yargıya taşıyabileceği konuşulmuştu ancak Muharrem İnce’nin yakın çevresine partinin mahkemeye verilmesine sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi. Bu durumda muhalifler ikinci planı devreye sokacak. Buna göre yeterli imza olmaması halinde muhaliflerin, imza atan delegenin iradesinin yok sayılmaması gerektiğini vurgulayarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultayı toplaması gerektiği konusunda baskı kuracağı konuşuluyor.