CHP'de olağanüstü kurultay için son viraj

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin ardından CHP’de başlayan liderlik ve değişim tartışmalarında bugünle birlikte son dönemece girildi. Tüzüğe göre ilk imza ile son imza arasında 15 günlük bir süre olması gerekiyor. Buna göre, imza vermek için gereken süre, bugün saat 17.30’da sona eriyor. Kulislerde, ‘kötü yönetilen süreç sonucunda kurultay yapılsa da yapılmasa da CHP’nin kaybettiği’ konuşuluyor.

Tüzüğe göre muhaliflerin önünde bir hafta daha bulunuyor. Genel merkeze imzaların sunulması için ise son gün 6 Ağustos Pazartesi. Yeterli sayının bulunması durumda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultayı toplaması gerekiyor. Muhalifler ise cumartesi gününe denk gelen ve İzmir’in kurtuluş tarihi 9 Eylül’ü içine alacak bir kurultay takvimi planlanmasını istiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ıslak imzasını gönderen ancak sonra vazgeçme kararı alanlar için de yine bugün songün. Daha önce ıslak imzalarını verenlerin vazgeçmeleri durumunda, bunu yine noterden beyan etmeleri gerekiyor. İmzalar genel merkeze sunulduktan sonra ise imzayı geri çekmek hukuken mümkün değil.

‘559’ güvensizliği

Resmi imza toplama girişiminin başladığı ilk günden beri imza sayılarına ilişkin hem muhaliflerden hem de genel merkezden farklı açıklamalar geliyor. Genel merkezin muhaliflerin 604’ü bulduklarını açıklamasının ardından yaptığı “604’ü getirin gereğini yapalım” çağrısının reddedilmesi, o günden itibaren imzalarda geri çekme sürecinin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Muhalifler son olarak 559 noter tasdikli imza topladıklarını kamuoyuna duyurdu. Siyasi kulislerde; ilk haftanın sonundan itibaren 600’ün üzerinde rakam söylenmesine karşınson yapılan açıklamanın 600’ü dahi bulmaması, örgütte muhaliflere karşı “güvensizlik” oluştuğu yorumlarına neden oldu. Muhalifler ise toplamda gereken sayının üzerinde imzaya sahip olduklarını ancak ıslak imzaların kendilerine ulaşmasını beklediklerini belirtiyor.

Bildiriler imza çektirdi

Parti için muhalefet hemen her gün sosyal medyadan veya yaptıkları basın toplantılarıyla imzalara ilişkin sayı açıklayıp bilgi verirken, genel merkezden de açıklanan rakamların aksi yönünde bilgiler paylaşılıyor. son hafta 59 il başkanı ve 129 milletvekili iki ayrı bildiri hazırlayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Bu destek açıklamalarıyla örgütte imzasını çekenlerin sayısının arttığı belirtiliyor.

İmza mesaisi sürecek

Edinilen bilgiye göre 70’e yakın imzasını geri çeken veya fotoğrafını attıkları imzaların aslını muhaliflere göndermeyen delege bulunuyor. Muhalifler ise imzasını geri çekenlere dair verilen sayının gerçek dışı olduğunu söylüyor. Muhalifler, tüzük gereği hakları olan bir haftayı, imzalarını geri çekenlere ve imzasının fotoğrafını gönderip aslını göndermeyenlere harcayacak. Gerekirse imzalar gidilip elden alınacak veya vazgeçenler için ikna çalışması yapılacak.

Muharrem İnce’nin A takımından Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün son yaptığı basın toplantısında açıkladığı 559 rakamının basın toplantısı sırasında 574’e ulaştığını söyleyen değişim taraftarları, ıslak imzaların kendilerine her gün otobüsle veya uçakla yoluyla geldiğini belirtiyor. Pazartesi itibarıyla 610 civarında ıslak imzanın ellerinde olacağını söyleyen muhalifler, bugün akşam da bir rakam açıklanacağını dile getiriyor. Önlerindeki bir haftalık süreçte de posta yoluya imzaların geleceğini anlatan muhalifler, 6 Ağustos’u beklemeden bu hafta en geç cuma günü imzaları genel merkeze sunacaklarını söylüyor.

‘CHP kaybediyor’

Kulislerde; CHP’de seçimden hemen sonra başlayan tartışmalarda; imza sayılarının polemik konusu yapılması, iki taraflı yapılan gövde gösterileri ve sosyal medya kapışmalarının seçmene olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

“Kurultay olsun veya olmasın CHP kaybediyor” görüşü öne çıkan siyasi kulislerde, özellikle iç çekişmelerin kamuoyu önünde yaşanmasının, kısa süre kalan yerel seçimlere de “eksi” olarak yansıyacağı kaydediliyor. Seçimlerde umutları yükselen CHPseçmeninin, iyi yönetilemeyen süreçle “güvensizlik” yaşadığına dikkat çekilirken, bunun sandığa yansıma ihtimalinden endişe ediliyor.

Basın önünde kurultay çekişmesi

CHP’de muhalif kanat imza toplarken sık sık basının karşısına geçip rakam verdi. Genel merkezin rakamları yalanlamasına karşılık muhalifler kurultayın toplanacağını dile getirdi. 129 milletvekili ve 59 il başkanı ise genel merkeze destek verdi.

'Mahkeme kapılarına düşmeyelim’

Kulislerde konuşulan bir başka konu da olası bir kurultayda atmosferin nasıl olacağı. Kurultay olması durumunda süreç boyunca yaşanan “psikolojik” ve “soğuk” savaşın, kurultay ortamında ısınabileceğinden endişe duyuluyor.

Resmi imza sürecinin başlamasıyla 15 gündür süren karşılıklı açıklamaların parti içinde gerilimi arttırdığı da kaydediliyor. Bu gerilimin artması üzerine CHP’nin eski yöneticilerinden Umut Oran, “Düşüncem odur ki şartlar ne olursa CHP , mahkeme kapılarına düşürülmemelidir” uyarısında bulundu. Oran “Genel Başkan Arayışından Önce Orta Akıl Bulalım” başlığı ile hazırladığı kitapçıkta, “Elbette her başarısızlık mutlaka eleştirilmelidir ve elbette hiçbir şey olmamış gibi davranılmamalıdır. Ancak rejimin bile sıradan bir olaymış gibi değiştirildiği bir sandık oyunundan sonra meseleyi sadece genel başkanlık ya da bireysel özellikler üzerinden açıklamaya ve kodlamaya çalışmak tam anlamıyla gaflettir” dedi.

‘Kurultay yerine ekonomi konuşalım’

CHP’nin kalesi İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’nın Belediye Başkanı Levent Piriştina, olağanüstü kurultay tartışmalarını ve gelecek yerel seçimleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Piştina şunları söyledi: “CHP, tüm siyasi partilere bakıldığında diğerlerinden ayrı. Bu yüzden ‘Türkiye’nin en çok CHP’ye ihtiyacı var’ diyoruz. Demokratik biçimde yürüyen, kendi iç dinamikleri olan delegelere saygısı olan başka siyasi parti yok. O yüzden bu ve buna karşı durumlarda demokratik bir biçimde tavır ortaya koyuyor olması dışında başka yerden değerlendirmemek lazım. Kimi istiyor, kimi istemiyor, bizi buraya çekiyorlar. Ülkeyi, ekonomiyi konuşmalıyız. Dolar ortada, tarım ve çiftçi ortada. Türkiye ne olacak diye endişelenmeliyiz.”

Gelecek yerel seçimler için umutlu olduğunu belirten Piriştina, “İzmir özelinde değil tüm Türkiye’de CHP’li belediyelerin sayısı artacak” diye konuştu.