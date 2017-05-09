CHP'de MYK toplanıyor; yeni parti sözcüsü kim olacak?

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylamasının ardından "olağanüstü kurultay" seslerinin yükseldiği CHP'de bugün (10 Mayıs 2017) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanıyor. ‘A takımı’ olarak nitelendirilen MYK’da İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’den boşalan "parti sözcülüğü" görevine atama yapılması bekleniyor.

Hatta kulislerde, CHP’de uzun süredir beklenen MYK değişikliğinin önceki gün toplanarak Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ı Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk eden Parti Meclisi (PM)’ kararına yansıdığı ifade ediliyor.

PM’de 38 ‘evet’ oyu kullananların isimlerin yer aldığı listedeki bazı isimler büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Kulislerde, MYK’de yapılacak değişiklik nedeniyle sürpriz isimlerin ‘evet’ oyu verdiği yorumları yapılıyor.

CHP’deki grup toplantısı günlerdir süren kargaşanın gölgesinde yapıldı. Görevlerinden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke toplantıya katılmadı, Deniz Baykal’a olan ilginin azaldığı dikkat çekti.