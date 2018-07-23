CHP'de muhalifler tarih verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 618'e yükseldiğini açıkladı. Tüzün, topladıkları imzaları, Genel Merkez'e pazara günü (29 Temmuz) teslim edileceğini söyledi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 618 delegenin CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli imza verdiğini açıkladı. Kurultay için gerekli imza sayısı ise 625. Tüzün, geçen hafta pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin açıklamada bulundu. İmza toplama işleminin devam ettiğini belirten Tüzün, "CHP'de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Tüzün, olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CHP Tüzüğü'ne göre imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor.

CHP PM üyesi Gaye Usluer de sosyal medya hesabı Twitter'da, olağanüstü kurultay için 618 delegenin noter tasdikli izma verildiğini duyurdu.