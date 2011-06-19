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CHP'de muhalif taraflar uzlaşmaya vardı!

Seçimlerde başarısızlıkla suçlanan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bu hafta olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanacağı, bu amaçla iki

19 Haziran 2011 03:00

T24 - Seçimlerde başarısızlıkla suçlanan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bu hafta olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanacağı, bu amaçla iki farklı muhalif cephenin uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Genel seçimlerde alınan yüzde 26 oyun ardından olağanüstü kurultya seslerinin yükseldiği CHP’de muhaliflerin bu hafta içi harekete geçmesi bekleniyor.  



"Normal akış içinde kurultayı yapacağız. Kurultay istemek ya da istememek ayıp bir şey değil ama medya aracılığıyla karşılıklı tartışmak doğru değil." 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu değerlendirmeyi yaptığı olası olağanüstü kurultay için, muhaliflerin bu hafta imza toplamaya başlayabileceği belirtildi.  

Seçim sonuçlarını başarısızlık olarak gören Deniz Baykal ve Önder Sav cephelerinin olağanüstü kurultay için düğmeye bastığı belirtildi.  

Önder Sav cephesinin, "Olaganüstü kurultayda hem genel başkanlık hem de parti meclisi seçimi yenilensin", Baykal cephesinin ise ‘genel başkanlık sorunu yok, parti meclisi yenilensin" görüşünde olduğu belirtildi.  

Yapılan temaslar sonucunda ise, iki tarafın parti meclisi seçimi gündemiyle bir olağanüstü kurultay çağrısı yapılması konusunda uzlaştıkları kaydedildi.  

Edinilen bilgiye göre bu hafta içinde imzalar toplanmaya başlanacak ve tüzüğe göre kurultay çağrısı yapmak için delegenin yüzde 20'sinin imzası yeterli. Ancak seçim gündemiyle kurultayın toplanabilmesi için delegenin salt çoğunluğu gerekiyor; yani 630 civarında delegenin imzası şart.  

Muhaliflerin bu sayıyı bulması durumunda imzalar noter aracılığıyla genel merkeze gönderilecek. 


 

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